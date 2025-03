Hrvatska i Dalić u neočekivanom problemu zbog neshvatljive odluke Mourinha. Ovime si je pucao u nogu

Idući tjedan Hrvatska igrat protiv Francuske u četvrtfinalu Lige nacija, a izbornik Zlatko Dalić našao se u neočekivanom problemu. Njegova standardna jedinica Dominik Livaković, jedna od najčvršćih karika reprezentacije, po povratku zbog ozljede u Fenerbahčeu nije uspio vratiti svoj status kod slavnog Portugalca Josea Mourinha.

Livaković ne brani već dva mjeseca i pitanje je kada će se vratiti među stative. U siječnju je ozlijedio bedreni mišić i zbog toga nije branio u klubu, ali oporavio se i stavio na raspolaganje svom klupskom treneru, međutim Mourinho je svoje povjerenje dao rezervnom vrataru, 18-godišnjem Irfanu Canu.

Hrvatski čuvar mreže odgledao je s klupe dvoboje protiv Rangersa u Europskoj ligi, a također nije participirao u domaćim ogledima s Galatasarayem i Antalyasporom. Međutim, čini se kako Mourinho nije pogodio s odlukom da forsira mladog Cana jer su ispali poslije raspucavanja penala od Škota.

Szymanski je s dvama golovima u Glasgowu dovukao Fenerbahče do produžetaka i kasnije penala, ali nisu uspjeli proći. Livakovićeva zamjena, 18-godišnji Irfan Can, dobio je kritike na neke lagano primljene golove, ali u zadnjoj utakmici protiv Rangersa svoj je posao odradio jako dobro. Turski mediji sad kritiziraju Mourinha zbog te odluke, a Special One bi kao i obično mogao nastaviti po svome. Dalić i njegov stručni stožer moraju procijeniti hoće li ostaviti Livakovića, ili će protiv Mbappea i društva priliku dobiti Kotarski ili Ivušić.