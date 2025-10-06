VIDEO Dalić: Naravno da me brine situacija s Livakovićem, ali svi dobro znaju stanje i moj stav

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se ponedjeljak u Zagrebu uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i utakmica protiv Češke i Gibraltara. Vatrene u četvrtak očekuje gostovanje u Pragu protiv Češke, a tri dana kasnije dvoboj protiv Gibraltara u Varaždinu. Nakon listopadskih izazova, hrvatsku vrstu očekuju još dvije utakmice u studenome (Farski otoci, Crna Gora).

U skupini L trenutačno vodi Hrvatska sa 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove. Podsjetimo, samo pobjednik skupine ide direktno na World Cup. Izbornik Zlatko Dalić održao je presicu od 11 sati u Maksimiru uoči ključnog gostovanja vatrenih u Pragu.

- Pred nama su dvije utakmice, prva je izuzetno važna jer odlučuje o raspletu situacije u grupi. Prva utakmica s Češkom je bila dobra, ali ova je sasvim drugačija. Morat ćemo uložiti puno truda jer ova utakmica nam sve rješava. Nemamo puno vremena i zato i ostajemo dan više u Zagrebu. Što se igračkog kadra tiče, Stanišić je otpao. Razgovarali smo nakon njegove ozljede te smo bili optimisti, ali prekratko vrijeme je imao za oporavak i nije uspio. Ostaje u klubu. S pretpoziva smo pozvali Bradarića jer nam treba konkurencija za lijevi bok. Igra u dobru Italiji. Tijekom dana ćemo još razgovarati sa stožerom te se možda pojavi potreba da zovemo nekoga s pretpoziva - rekao je u uvodu Dalić.

- Naravno da me brine situacija s Livakovićem. To nije dobro ni za njega ni za reprezentaciju, da on u kontinuitetu ne brani. Ali vi znate moj stav i moje razmišljanje prema igračima koji su dugi niz godina tu. Nisam sklon promjenama, vidjet ćemo. Danas ću razgovarati s njim i sa svojim stožerom u kojem su četiri bivša reprezentativna vratara. Oni sigurno jako dobro poznaju situaciju. Onda ćemo donijeti odluku, ali ja sam sklon tome da pružimo podršku Livakoviću. Ali tu je i Kotarski koji dobro brani tako da imamo opciju s njim - kazao je izbornik.

- Kovačić? Mateo je očekivao da će u zadnje tri utakmice možda dobiti minutažu u Cityju, ali imali su teške utakmice. Oporavio se od ozljede i u punom je treningu. Njemu je potrebna energija u reprezentaciju i on je potreban nama. Nije sigurno hoće li nastupiti protiv Češke, ali protiv Gibraltara svakako hoće.

- Modrić nas nastavlja iznova iznenađivati. Ovo što on radi u Milanu, podigao je cijeli klub na viši nivo. Igra po 90 minuta što je bilo van očekivanja svih nas. Iznova pokazuje svoju snagu, karakter i kvalitetu. To je za nas pozitivno i samo nek ga posluži zdravlje - izjavio je o fenomenu Luke.

- Stota utakmica na klupi Hrvatske? Veliki ponos i čast za mene. Prvi izbornik sam u povijesti koji je vodio 100 utakmica. Počelo je 9. listopada 2017., moja prva utakmica, a lijepa simbolika je da će 9. listopada 2025. biti stota. Nisam takvo nešto mogao ni sanjati. Ali moj fokus je u ovom trenutku da napravimo dobar rezultat protiv Češke, a onda će biti vremena za razmišljati i govoriti o tome. Osam godina ponosa, uspjeha, medalja i časti za mene. Bilo je jako puno lijepih trenutaka, bilo je i loših, ali jako malo, ne želim ih uopće pamtiti. Pamtim samo sretne dane i nadam se da će ih biti još.

- Sigurno da nas protiv Češke čeka teška utakmica, teža nego u Osijeku. Njima je ovo presudna utakmica, igraju doma. Očekujemo agresiju, presing i čvrstinu s njihove strane. Puno će im faliti Schick, njihov glavni napadač. Malo olakšanje za nas da ga nema, ali ne smijemo dovoditi sebe u situaciju da mislimo da ćemo to lako riješiti jer nema njega. Moramo uložiti svoj maksimum. Htjeli bismo jednom okončati kvalifikacija prije samog kraja, da ne bude zadnja utakmica odlučujuća. Dosad smo to jako dobro odradili. Češka je kvalitetna, čvrsta je u sredini, ali imala je borbu s Crnom Gorom, bit će im nezgodno i s Farskim otocima, ali moramo gledati sebe - poručio je Dalić.