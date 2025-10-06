Znate li koja su dvojica najvrijednijih vatrenih? Zavladao je novi trend u nogometu

Na koga izbornik Zlatko Dalić od igrača sa svog popisa ne može računati za utakmice s Češkom (9. listopada) i Gibraltarom (12. listopada)? Za sada je sigurno da za ove akcije neće konkurirati ozlijeđeni branič Bayerna Josip Stanišić. Na žalost, Josip je izvan pogona u četiri posljednje utakmice Bavaraca, te je ostao na šest nastupa u svim natjecanjima – sve na poziciji lijevoga braniča. Na njoj je nastupio i u utakmici naše reprezentacije protiv Crne Gore, a nastupio bi – da je zdrav – i protiv Čeha. Stoga je izbornik Dalić povukao očekivani potez i selekciji priključio lijevog braniča Verone, 25-godišnjeg Domagoja Bradarića.

Zanimljivost je kako je Josip Stanišić u ovom trenutku po Transfermarktu igrač s drugom najvišom tržišnom vrijednošću od svih reprezentativaca: prvi je Joško Gvardiol sa 75 milijuna, a drugi Stanišić s 32 milijuna eura. Eto, nekada su nam najviše vrijedili veznjaci, a sada su nam u modi - bekovi. Izvrsni, moćni, mlađahni bekovi. Naravno, Dalićeva prva opcija za lijevog braniča ostaje Joško Gvardiol, budući da su kandidati za pozicije stopera čak četvorica: Šutalo, Ćaleta-Car, Erlić i Vušković. Logičnim se tako čini da Gvardiol nastupi protiv najjačeg suparnika Češke, a Bradarić protiv Gibraltara u Varaždinu.

U odnosu na rujanske akcije, novo ime na popisu je i 31-godišnji Mateo Kovačić, na žalost još uvijek nedovoljno spreman nakon operacije Ahilove tetive. Reprezentativac sa 110 nastupa, igrač Manchester Citya, ove sezone kod Guardiole još nije zaigrao, odnosno u posljednje tri utakmice (Burnley, Monaco, Berntford) bio je na klupi, pa u tom smislu ne treba očekivati ni da će ga Dalić gurnuti u vatru protiv nabrijanih Čeha od prve minute. Kovačić je u reprezentaciji institucija, igrač golemih zasluga, pa je stoga i dobio poziv, no, njegova forma zapravo je apstraktan pojam u ovom trenutku, a Dalić ionako već ima široku lepezu kandidata u veznom redu: Marija Pašalića, Modrića, P. Sučića, Majera, Baturinu, Fruka, Moru, pa i Jakića – iako je Kristijan u reprezentaciji desni bek.

Hrvatska nogometna reprezentacija prvi put će nastupiti na češkom tlu, iako je već pet puta igrala protiv Češke.

Prvi put 1996. na Kupu kralja Hasana u Maroku i pobijedila na 11-erce, drugi put 2011. godine u Puli, također u prijateljskoj utakmici i pobijedila 4:2, potom na Euru 2016. u St. Etienneu i Euru 2021. u Glasgowu – bilo je 1:1 i 2:2 – a u kvalifikacijskoj utakmici u lipnju ove godine bilo je 5:1 u Osijeku.

Desetorica najvrjednijih hrvatskih reprezentativaca u eurima (Transfermarkt):

Joško Gvardiol 75.000.000

Josip Stanišić 32.000.000

Josip Šutalo 22.000.000

Martin Baturina 22.000.000

Franjo Ivanović 20.000.000

Mateo Kovačić 20.000.000

Lovro Majer 17.000.000

Petar Sučić 14.000.000

Luka Vušković 12.000.000

Mario Pašalić 10.000.000