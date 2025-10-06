Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
DANAS SE OKUPLJAJU

Znate li koja su dvojica najvrijednijih vatrenih? Zavladao je novi trend u nogometu

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
Autor
Tomislav Dasović
06.10.2025.
u 08:00

Ne tako davno najviše su nam vrijedili veznjaci, a sada su nam u modi - bekovi. Izvrsni, moćni, mlađahni bekovi

Na koga izbornik Zlatko Dalić od igrača sa svog popisa ne može računati za utakmice s Češkom (9. listopada) i Gibraltarom (12. listopada)? Za sada je sigurno da za ove akcije neće konkurirati ozlijeđeni branič Bayerna Josip Stanišić. Na žalost, Josip je izvan pogona u četiri posljednje utakmice Bavaraca, te je ostao na šest nastupa u svim natjecanjima – sve na poziciji lijevoga braniča. Na njoj je nastupio i u utakmici naše reprezentacije protiv Crne Gore, a nastupio bi – da je zdrav – i protiv Čeha. Stoga je izbornik Dalić povukao očekivani potez i selekciji priključio lijevog braniča Verone, 25-godišnjeg Domagoja Bradarića.

Zanimljivost je kako je Josip Stanišić u ovom trenutku po Transfermarktu igrač s drugom najvišom tržišnom vrijednošću od svih reprezentativaca: prvi je Joško Gvardiol sa 75 milijuna, a drugi Stanišić s 32 milijuna eura. Eto, nekada su nam najviše vrijedili veznjaci, a sada su nam u modi - bekovi. Izvrsni, moćni, mlađahni bekovi. Naravno, Dalićeva prva opcija za lijevog braniča ostaje Joško Gvardiol, budući da su kandidati za pozicije stopera čak četvorica: Šutalo, Ćaleta-Car, Erlić i Vušković. Logičnim se tako čini da Gvardiol nastupi protiv najjačeg suparnika Češke, a Bradarić protiv Gibraltara u Varaždinu.

U odnosu na rujanske akcije, novo ime na popisu je i 31-godišnji Mateo Kovačić, na žalost još uvijek nedovoljno spreman nakon operacije Ahilove tetive. Reprezentativac sa 110 nastupa, igrač Manchester Citya, ove sezone kod Guardiole još nije zaigrao, odnosno u posljednje tri utakmice (Burnley, Monaco, Berntford) bio je na klupi, pa u tom smislu ne treba očekivati ni da će ga Dalić gurnuti u vatru protiv nabrijanih Čeha od prve minute. Kovačić je u reprezentaciji institucija, igrač golemih zasluga, pa je stoga i dobio poziv, no, njegova forma zapravo je apstraktan pojam u ovom trenutku, a Dalić ionako već ima široku lepezu kandidata u veznom redu: Marija Pašalića, Modrića, P. Sučića, Majera, Baturinu, Fruka, Moru, pa i Jakića – iako je Kristijan u reprezentaciji desni bek.
Hrvatska nogometna reprezentacija prvi put će nastupiti na češkom tlu, iako je već pet puta igrala protiv Češke.

Prvi put 1996. na Kupu kralja Hasana u Maroku i pobijedila na 11-erce, drugi put 2011. godine u Puli, također u prijateljskoj utakmici i pobijedila 4:2, potom na Euru 2016. u St. Etienneu i Euru 2021. u Glasgowu – bilo je 1:1 i 2:2 – a u kvalifikacijskoj utakmici u lipnju ove godine bilo je 5:1 u Osijeku.

Desetorica najvrjednijih hrvatskih reprezentativaca u eurima (Transfermarkt):

Joško Gvardiol 75.000.000
Josip Stanišić 32.000.000
Josip Šutalo 22.000.000
Martin Baturina 22.000.000
Franjo Ivanović 20.000.000
Mateo Kovačić 20.000.000
Lovro Majer 17.000.000
Petar Sučić 14.000.000
Luka Vušković 12.000.000
Mario Pašalić 10.000.000

Što se događa s Antom Rebićem? Situacija u Vinkovcima pokazala je ono što je već dugo očito
Ključne riječi
Josip Stanišić Joško Gvardiol hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još