Pročitajte što pišu Talijani pišu o novoj fenomenalnoj utakmici Modrića: Potpuno ih je osvojio

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova. Tragičar utakmice bio je gostujući napadač Christian Pulišić koji je u 53. minuti promašio jedanaesterac. Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za goste, a upravo su nakon njegovih lopti "Rossoneri" imali najbolje prilike na susretu.

Talijanski portali oduševljeni su novom sjajnom izvedbom Luke Modrića u dresu rossonera, iako je proslavio 40. rođendan, Hrvat maestralno dirigira igrom Milana.

- U izboru za igrača utakmice bili su Modrić i vratar Maignan, ali s obzirom na to da je dodao loptu koja je dovela do penala, a zatim namjestio šansu za Leãoa, čini se kao ispravna odluka da je to Modrić. Očito je bio jako uključen u sve jer mu je Juventus defenzivnim pristupom dao vremena s loptom - piše stranica Sempre Milan koja je Modriću dala ocjenu 7.5.

- Dva ključna dodavanja i 89% točnosti dodavanja. Kao i obično, predvodio je Milan svojom klasom i osobnošću. Visoka ocjena i za Mikea Maignana. Velika obrana Gattiju u drugom poluvremenu, čak i ako je branič Juventusa vjerojatno bio u zaleđu - napisali su iz Football Italia.

Najčitaniji talijanski sportski list Gazzetta dello Sport pak navodi da je upravo Modrić kreirao najbolju priliku utakmice kada je poslao vertikalno savršeno dodavanje prema Santiagu Gimenezu, koji je srušen u kaznenom prostoru. Sudac Marco Guida pokazao je na bijelu točku, no Christian Pulišić nije iskoristio jedanaesterac i propustio priliku donijeti Milanu pobjedu.