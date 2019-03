Dalić pozvao navijače da ostanu uz reprezetnaciju, evo koliko ih je dosad kupilo ulaznice

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije dvije su kvalifikacijske utakmice za Euro 2020. Momčad Zlatka Dalića najprije u četvrtak u Maksimiru dočekuje Azerbajdžan, a potom, tri dana kasnije, gostuje u Mađarskoj.

Nevjerojatno zvuči podatak kako je Daliću od njegovog prvog nastupa na klupi, u listopadu 2017. u Kijevu, do današnjega okupljanja iščeznula cijela jedna momčad, dakle 11–orica reprezentativaca.

Naime, Subašić, Ćorluka i Mandžukić su se oprostili, N. Kalinić još je uvijek uvrijeđen, u fazi oporavka su Mitrović, Vrsaljko, Strinić, Jedvaj, Pjaca i Pivarić, dok je Lovren suspendiran.

- Pozvao sam Bartolca jer imamo problema s Jedvajem, ali danas ćemo vidjeti kakva je situacija, što se događa. Ipak, Jedvaj vjerojatno neće biti spreman.

I zato još jedanput molim navijače da dođu na utakmicu, da napune stadion i da nastavimo tu sinergiju i zajedništvo koje smo ostvarili tijekom ljeta. Itekako ćenam trebati podrška, očekuju na svije teške i zahtjevne utakmice - kazao je Dalić u uvodu i nastavio:

- Što se ozljeda tiče, ne volim puno o njima, ne želim stvari gledati negativno. ako ću nabrajati bez koga sam sve ostao od SP-a do danas, ići ću u krivom smjeru, zvučat će kao da tražim opravdanja i alibije, a uz to ću podcijeniti pozvane igrače. Koge name, nema. Od obrane mi je ostao samo Vida od igrača sa SP-a, međutim imamo alternative i vjerujem da možemo sastaviti dobru momčad.

Izbornik se u nastavku osvrnuo i na druge izazove koji očekuju Hrvatsku.

- Mi moramo promijeniti stil igre, o tome smo puno razgovarali. Više nismo u poziciji da igramo protiv Argentine, Engleske, Brazila ili Francuske kada smo mogli čekati protivnike na kontru ili polukontru. Sada smo mi ti koji ćemo biti favoriti i koji ćemo imati posjed lopte. Morat ćemo biti ozbiljni i vrlo sigurni, raditi na tome da brzo reagiramo kada izgubimo loptu - naglasio je Dalić i ponovo pozvao navijače da podrže reprezentaciju:

- Očekujem pun Maksimir i podršku kakva nam treba. Nadam se lijepom vremenu, da neće biti kiše. Navijači, trebamo vas. Uvijek je u tim kvalifikacijama bilo borbe, moramo to ovaj put odraditi elegantnije - kazao je za kraj Dalić kojem je tijekom konferencije također dobio informaciju da je u pretprodaji prodano 12.500 ulaznica.