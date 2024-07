UŽIVO Donna Vekić igra meč karijere, Hrvatica u lovu na finale najvećeg turnira na svijetu

PRIJENOS UŽIVO:



Donna Vekić - Jasmine Paolini 0:0



>>> Početak meča očekuje se oko 14.30 sati, prvi je to dvoboj dana na Centralnom terenu All England Cluba.



The key insights ahead of Donna Vekic and Jasmine Paolini's ladies' singles semi-final today 📈 @IBM | #Wimbledon pic.twitter.com/hXkKQ7MHmL