Iva Majoli za Večernji iz Londona: Donna mi je poput kćeri, zaslužila je sve što joj se događa

Donna Vekić danas nešto poslije 12 sati igra polufinale Wimbledona, trećeg Grand Slam turnira ove sezone. Nepostavljena 28-godišnja Vekić tako je ponovila uspjeh Mirjane Lučić, koja je 1999. godine stigla do polufinala Wimbledona i do danas je bila jedina Hrvatica s tim dosegom. Donna će za novi uspjeh karijere i finale morati biti bolja od sedme tenisačice svijeta Jasmine Paolini, također 28-godišnjakinje. Paolini je postala prva Talijanka koja se plasirala u polufinale Wimbledona.

Iva Majoli, jedina hrvatska Grad Slam pobjednica (op.p. slavila je na Roland Garrosu) i danas će biti u svečanoj loži osječke tenisačice.

– Donna mi je poput kćeri. Osjećam se kao dio njezine obitelji. Pratim je od njezine dvanaeste godine. Bila sam joj izbornica jako dugo godina. Iz prve ruke mogla sam pratiti njezin razvoj, koliko je samo tu bilo muke, odricanja, truda, ozljeda, depresije. Sve je to Donna nadvladala i danas je tu gdje je, u polufinalu najvećeg teniskog turnira na svijetu – rekla je Majoli.

FOTO: Donna Vekić je zaradila 846 tisuća eura, a danas taj iznos može udvostručiti

Vi najbolje znate kako je to igrati u polufinalu jednog Grand Slam turnira. Naime, 1997. osvojili ste Roland Garros...

– Mislim da kod Donne neće biti ništa specijalno uoči meča s Paolini. Ima svoju svakodnevnu rutinu, smještena je s obitelji u jednoj kući, dobro će se naspavati, odmoriti i ući u meč kao i svaki drugi. Imala je jedan lagani trening, drugim riječima nema iskakanja iz rutine. Ono što će joj možda biti mali problem činjenica je da će prvi put igrati na centralnom terenu All England kluba. To je nešto posebno, to je privilegij, pogotovo u ovako kasnoj fazi turnira. Sigurno je da se Donna potrošila u četvrtfinalu i fizički i mentalno. Sigurno joj je u susretu protiv Lulu pomalo u glavi bila činjenica da je koračić do polufinala. Sada je tu, među četiri i vjerujem da neće imati nekakav veliki pritisak. Istina, Paolini trenutačno igra svoj najbolji tenis. Ova sezona joj je fantastična. Već je igrala u finalu Grand Slama ove godine, u Parizu kada je izgubila od Świątek. Treba istaknuti da je Paolini s lakoćom u četvrtfinalu svladala Navarro koja je sve samo ne laka suparnica. Donni je trava omiljena podloga, došla je na Wimbledon nakon sjajno odrađenog turnira u Bad Homburgu gdje je izgubila finale – dodala je Majoli.

Kakva su vaša iskustva igranja u Wimbledonu?

– Pa, moj najbolji rezultat bilo je četvrtfinale 1997. U prvom kolu pobijedila sam Argentinku Diaz Olivu, u drugom Latvijku Marušku, da bih u trećem kolu bila bolja od Britanke Cross. Sjećam se maratonskog meča u 4. kolu kada sam pobijedila Rumunjku Spirleu. Bilo je 9:7 u odlučujućem trećem setu. I onda sam u četvrtfinalu igrala protiv Ruskinje Ane Kurnjikove koja me pobijedila sa 7:6, 6:4. Kasnije je u polufinalu Ana izgubila od Hingis. Za mene je bio super osjećaj igrati taj meč četvrtfinala na Centralnom terenu – kaže Majoli.

I ove godine igrate na Wimbledonu?

– Da, na turniru legendi. Igram u konkurenciji mješovitih parova s Kanađaninom Gregom Rusedskim koji je iste godine kada i ja, dakle 1997. igrao u četvrtfinalu Wimbledona.

Bili ste s Donnom i na tradicionalnoj humanitarnoj večeri u Londonu?

– To se organizira svake godine. Bilo je jako puno sportaša, bivših i sadašnjih. Tako sam se malo družila s Mikeom Tysonom, brazilskim nogometašem Ronaldom...

Poslovna strana priče

Britanske novine The Sun raspisale su se o Donni Vekić, ali više o njezinoj poslovnoj strani karijere. Naime, izašla je priča o DNNA. Kombinirajući stoljetnu tradiciju murano stakla, mirisnih kreacija iz centra parfumerije u svijetu – Grasse u Francuskoj i pčelinjeg voska iz Parka prirode Kopački rit u Hrvatskoj, stvoren je novi brend mirisa za interijere – DNNA, s potpisom tenisačice Donne Vekić. Njezine svijeće, koje se mogu kupiti u rodnoj Hrvatskoj, od 100 posto su pčelinjeg voska.

– Htjela sam napraviti brend koji će ljudi kupovati ne zbog mene i mog imena, već zbog kvalitete – rekla je jednom prigodom Donna.

Osim DNNA, Vekić ima i svoju marku odjeće – Donna Sport, nakon što se razišla s Nikeom na kraju sezone 2022. Zanimljivo je bilo pitanje britanskih novinara nakon meča s Lulu San. Naime, pitali su Donnu koliko su joj pomogli savjeti trenera Nika Horvata i Pam Shriver.

– Rekla sam im jedno pet puta da šute tijekom meča. Ali, moram naglasiti da je lijepo kada mi mogu pomoći kad im se obratim za pomoć za vrijeme nekog meča – zaključila je Donna.