Donna u polufinalu Wimbledona: Evo kad počinje meč karijere i gdje ga možete pogledati

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (28) izborila je povijesni uspjeh, odnosno polufinale Wimbledona. Taj prestižni turnir ujedno je i njezin najdraži, a u polufinale je došla nakon što je svladala Novozelanđanku Lulu Sun s 2:1 u setovima (5:7, 6:4, 6:1). Vekić je inače 37. igračica na svjetskoj listi, a za finale će se boriti protiv 28-godišnje talijanske tenisačice Jasmine Paolini (WTA – 7.).

Do sada su se Vekić i Paolini susretale tri puta, a hrvatska tenisačica ima jednu pobjedu. Paolini je u svom četvrtfinalu vrlo uvjerljivo, sa 6:2 i 6:1 pobijedila američku predstavnicu Navarro, što konotira da je u sjajnoj formi pred meč s Donnom. Prvi je to puta za našu Osječanku da se našla u polufinalu jednog Grand Slam turnira, a do sada je dva puta bila u četvrtfinalima, po jednom u Australiji i na US Openu.

Meč Donne Vekić i Jasmine Paolini počinje u 14.30 sati po hrvatskom vremenu. Prvi je to meč dana na centralnom terenu All England Cluba tako da neće biti nikakvih pomicanja, a neće smetati ni kiša jer se u slučaju padalina teren vrlo brzo može natkriti. Kiša je do sada na ovom turniru znala pomoći Donni, prije svega u osmini finala protiv Španjolke Badose, a danas i u eventualnom finalu svakako neće biti remetilački faktor. Pobijedi li Donna Vekić svoju današnju suparnicu, vrlo će brzo saznati i koja će joj biti protivnica u finalu. Odmah nakon njenog meča, na isti teren u drugom polufinalu izlaze Čehinja Krejčikova i Kazahstanka Ribakina.

Da ne zaboravimo ono najvažnije. Tekstualni prijenos meča Vekić - Paolini pratite na portalu Večernjeg lista, a televizijski prijenos u Hrvatskoj je moguće gledati na kanalu Sportklub 1.