Izbornik i kapetan najavili najtežu utakmicu, Dalić poručio: 'Imat ću slatkih briga'

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju sutra od 20:45 očekuje kljulna utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 20206. u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Vatreni gostuju na Fortuna Areni kod Češke, reprezentacije koju su več svladali u ovim kvalifikacijama. Bilo je to u lipnju kada su na Opus Areni slavili s čak 5:1.

Hrvatska bi pobjedom u sutrašnjoj utakmici stigla na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo. Došla bi do učinka od 15 bodova iz pet utakmica te bi sutrašnjeg protivnika ostavila tri boda iza sebe, a ne treba zaboraviti i kako su Česi odigrali utakmicu više od Vatrenih. Hrvatsku do kraja kvalifikacija očekuju susreti protiv Gibraltara u nedjelju te Farskih Otoka i Crne Gore u studenom.

Večer uoči utakmice, pred novinare su stali izbornik Zlatko Dalić i kapetan reprezentacije Luka Modrić.

Izbornik i Modrić najavili ključnu utakmicu, Dalić poručio: 'Imat ću slatkih briga'

Luka Modrić prvi put igra u Češkoj.

- Za sve postoji prvi put. Sve super, vidjeli smo stadion, lijep stadion. Sutra je jako važna utakmica i lijepo je biti ovdje.

Kakav je plan za sutrašnju utakmicu?

- Izbornik Dalić će nam reći plan. Iz prve utakmice treba izvući dosta pozitivnih stvari što smo radili. Sigurno da će biti drugačija utakmica, sigurno su oni puno bolja momčad kod kuće. Čeka nas teška utakmica, agresivna ekipa i moramo na to odgovoriti. Sutra se igra za Svjetsko prvenstvo, moramo paziti na sve detalje i to prenijeti na teren.

Izborniče, već stota utakmica na klupi reprezentacije?

- Velika je čast biti sto puta na klupi svoje reprezentacije. To u ovom trenutku nije važno, čeka nas borba za Svjetsko prvenstvo, fokus je na tome, kasnije ćemo misliti o 100 nastupa. To je lijepo i nestvarno.

Novosti oko kadra?

- Da otvorim karte za sutra? Ako nisam do sada neću ni sada. Možda za 200 utakmicu. U Osijeku smo dugo lomili protivnika, Česi su svjesni kako im igra samo pobjeda i bit će agresivni, a mi ako želimo riješiti pitanje prolaska na SP morat ćemo biti jako dobri. Vjerujem u igrače da možemo, treba samo istrpjeti početak i privesti utakmicu kraju. Kad je sastav u pitanju vratio nam se Gvardiol, vratio se Kovačić, Stanišića nema što već znate. Ali, imat ću slatkih briga.