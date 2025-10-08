Češki izbornik otkrio čega se najviše pribojava u utakmici s Vatrenima: 'Tu bi nam bio kraj'

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20:45 u Pragu igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta. Vatrene će na Fortuna Areni dočekati Češka, drugoplasirana reprezentacija u skupini s istim brojem bodova kao i Hrvatska.

Ipak, treba naglasiti kako su Vatreni svojih 12 bodova ostvarili stopostotnim učinkom uz razliku pogodaka 17:1, dok su Česi ostvarili četiri pobjede i jedan poraz, a odigrali su i utakmicu više. Taj poraz stigao je upravo od Hrvatske kada su izabranici Ivana Hašeka doćivjeli debakl na Opus Areni ovog lipnja, završilo je 5:1 za Vatrene. Upravo je češki izbornik biranim riječima govorio o Hrvatskoj uoči sutrašnje utakmice

- Hrvatska je ovdje stigla kompletna, možda samo Stanišić nedostaje, ali u globalu imat će sličan sastav kao u prvoj utakmici. Ovo nije momčad koja će doći igrati na neriješeno, koliko poznajem izbornika Dalića, sigurno neće reći igračima da igraju na remi. Tražit će pobjedu, baš kao i mi, vjerujem da će nas gledatelji pogurati do pobjede - započeo je Hašek:

- Hrvatska ima dosta kvalitetnih igrača, ali svakako je krasi organizacija, način na koji se postavi na terenu i kako mogu odmah može napasti protivnika nakon gubitka lopte. U tranziciji je odlična, to je kompaktna momčad kojoj se ne smije dati prostora, ne smijemo protivničke igrače pustiti da se razigraju - rekao je novinarima češki izbornik.

Otrkio je i kako ima spreman sastav za sutrašnju utakmicu te koji će mu igrači nedostajati - Vjerujem da će svi momci koji su tu biti zdravi i nakon zadnjeg treninga, uključujući Lukasa Provoda, koji je imao manjih problema. Izostanak Patricka Shicka je ogroman hendikep. On je veliko oružje, Patrick ima potencijal zabijati u svakoj utakmici, ali moramo se snaći bez njega i zamijeniti ga.

Dodao je kako se nada da će njihovi navijači sutra zadovoljni napustiti stadion, a otkrio je i koji bi scenarij bio pogibeljan za njegovu momčad:

Kada bismo riskirali i otvorili obranu odmah od početka, tu bi nam bio kraj, moramo biti oprezni oko toga. Imamo još jednu važnu kvalifikacijsku utakmicu na Farskim otocima, ali utakmica protiv Hrvatske je naravno vrhunac jer nam daje nadu i priliku da se borimo za prvo mjesto. Čak i ako je ta šansa najmanja, moramo igrati za nju - zaključio je Hašek.