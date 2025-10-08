Naši Portali
ORGANIZIRAO HRVAT IZ PRAGA

Hrvatski navijači spremaju ludnicu u Pragu već od podneva: Pivo, gulaš i navijački hitovi

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
08.10.2025.
u 18:45

- Iz navijačke Udruge „Mi Hrvati” kontaktirali su me i pitali bih li mogao pomoći oko organizacije. Na to sam odmah pristao budući da poznajem vlasnika jednoga puba ovdje u Pragu, u kojemu se može organizirati okupljanje hrvatskih navijača – kazao nam je Igor Blažinić iz Velike Gorice, koji u Pragu radi kao projektant strojarskih instalacija

Navijači hrvatske nogometne reprezentacije sutra od 12 sati, na dan kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo Češka – Hrvatska, na dan stotog Dalićevog nastupa na klupi Hrvatske, spremaju veliku feštu u Pragu.

O čemu se točno radi, pojasnio nam je naš čovjek koji posljednjih pet godina živi u Pragu, 37-godišnji Igor Blažinić iz Velike Gorice, organizator ovog događaja.

- Iz navijačke Udruge „Mi Hrvati” kontaktirali su me i pitali bih li mogao pomoći oko organizacije. Na to sam odmah pristao budući da poznajem vlasnika jednoga puba ovdje u Pragu, u kojemu se može organizirati okupljanje hrvatskih navijača – kazao nam je Blažinić, koji u Pragu radi kao projektant strojarskih instalacija, te nastavio:

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

- Sve ja zamišljeno da bi četvrtak bio naš udarni hrvatski dan u Pragu. Sve će trajati od 12 do 18 sati, kada bismo se svi skupa trebali zaputiti prema stadionu Slavije, kako bismo do njega došli oko 19 sati, budući da utakmica počinje u 20:45. Bit će to zaista poseban događaj: vlasnik puba pripremio je kuhanje gulaša, nekoliko stotina porcija po promotivnoj cijeni od sedam eura, uz pivo po cijeni od 2-2.5 eura. Taj Beckett's Pub ima veliku terasu, na nju stane puno ljudi, samo da ne pada kiša. Na društvenim mrežama objavio sam obavijest o ovome događaju; za naših 50-100 ljudi iz Praga i okolice, kao i za sve ostale.

Hrvatski navijači kupili su 900 ulaznica za utakmicu protiv Češke, planule su u jednom danu. Bit će to spektakl, i na terenu, i na tribinama.
- Da nam na ovo zakazano okupljanje dođe i samo trećina od tih 900 navijača, bit će to impresivna brojka. A za količinu gulaša ne brinite; gazda je rekao da ima veliki kotao koji drži toplinu, i da će ga početi raditi dan prije. Nitko neće ostati gladan – nasmijao se Blažinić

Kakva glazba će se slušati, dolazi li neki poznati navijač u Prag, neka poznatija 'faca'?
- Već pripremam play-listu naših navijačkih pjesama, a ne znam dolazi li nam neka poznata faca. Ma, mi navijači bit ćemo face taj dan.

Idete li redovito na utakmice vatrenih?
- Da, posljednjih godina sam redovit. Moje prvo gostovanje bilo ju St. Etienneu 2016. godine, baš protiv Češke, kada smo odigrali 2:2, bio sam na Euru 2024., potom u Glasgowu na Ligi nacija.... - dodao je Blažinić.

Hrvatska nogometna reprezentacija prvi put će nastupiti na češkom tlu, iako je već pet puta igrala protiv Češke. Prvi put 1996. na Kupu kralja Hasana u Maroku i pobijedila na 11-erce, drugi put 2011. godine u Puli, također u prijateljskoj utakmici i pobijedila 4:2, potom na Euru 2016. u St. Etienneu i Euru 2021. u Glasgowu – bilo je 1:1 i 2:2 – a u kvalifikacijskoj utakmici u lipnju ove godine bilo je 5:1 u Osijeku.

Ključne riječi
okupljanje Prag Češka Navijači Hrvatska Hrvatska reprezentacija

Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
NISKA OČEKIVANJA

Pročitajte što u Češkoj pišu uoči dvoboja protiv Hrvatske: Mnogi bi to kod nas nazvali 'pila naopako'

- Razloga zašto je došlo do debakla bilo je više, od loše mentalne pripreme momčadi, preko neodgovornosti pojedinaca u obrani, pa sve do znatno veće individualne kvalitete protivnika. Mora to puno bolje biti u Pragu kako bismo se protiv ovako kvalitetne Hrvatske mogli boriti za rezultat - napisao je u svojoj kolumni Robert Neumann, komentator za sport.cz, poznati češki sportski portal

Osijek: Ante Budimir u utakmici protiv Češke podigao rezultat na 4:1
UOČI ČEŠKE

Evo što Hrvatskoj treba u lovu na svjetsko prvenstvo: Kalkulacije kažu da ništa još nije gotovo

Identičan broj bodova, ali uz utakmicu više i daleko lošiju razliku pogodaka (11-6) ima Češka. Za domaćine će ogled na Fortuna Areni biti "utakmica istine" jer samo ih pobjeda ostavlja u igri za prvo mjesto koje vodi direktno na World Cup. Hrvatska bi pobjedom u Pragu pobjegla Česima na tri boda prednosti, a do kraja kvalifikacija imala bi još tri utakmice, dok bi Česima ostala još dva ogleda.

