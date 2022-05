VIDEO Večernji list u Parizu uhvatio fenomenalnu atmosferu: Navijači su nestrpljivi!

Real Madrid i Liverpool igraju u finalu Lige prvaka koje se održava u Parizu, a tim povodom u "gradu svjetlosti" je i Večernji list pa donosimo djelić fenomenalne atmosfere uoči najveće utakmice u klupskom nogometu na svijetu.

Umjesto na svoje uobičajene arondismane, kako se ovdje nazivaju gradske četvrti, Pariz se uoči finala Lige prvaka podijelio na navijačke zone - crvene i bijele - te je gotovo nemoguće pronaći ijedan dio francuske metropole u kojem se ne pjevaju navijačke pjesme.

🔴🆚⚪️



Who are you supporting? 👊#UCLfinal pic.twitter.com/5JBgXAexzr