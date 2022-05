Pariz zahvatila navijačka groznica: Traži se ulaznica više, na crnom tržištu cijena više tisuća eura

“Liverpool, nanana, Liverpool…”, ori se s jedne strane, dok s druge stižu uzvici “Hala Madrid, hala Madrid”. Umjesto na svoje uobičajene arondismane, kako se ovdje nazivaju gradske četvrti, Pariz se uoči finala Lige prvaka podijelio na navijačke zone - crvene i bijele - te je gotovo nemoguće pronaći ijedan dio francuske metropole u kojem se ne pjevaju navijačke pjesme.

- Naši su nam očevi pričali o svim osvojenim naslovima Liverpoola 70-ih i 80-ih godina, a sad je došlo naše vrijeme! Bodrimo i bodrit ćemo svoj klub gdje god treba i protiv koga treba! - euforično nam govori skupina mladih navijača iz Liverpoola koje smo sreli dok su se za utakmicu zagrijavali na terasi jednog od pariških barova, u blizi poznatog Moulin Rougea.

Foto: Stella Lechpammer

Mnogi se navijači upravo u barovima i pubovima pripremaju za finale više sati pa i dana prije velikog događaja, no najglasnije je ipak u velikoj fan zoni u centru grada gdje se okupilo najviše ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu, i to ne samo onih iz Liverpoola ili Madrida, već iz cijeloga svijeta.

- Dolazimo iz grada Providence, iz američke savezne države Rhode Island i članovi smo tamošnjeg udruženja obožavatelja Real Madrida. Ima nas mnogo, a nas nekoliko je uspjelo doći na tekmu - rekao nam je Juan Montenegro.

A Luis Ramon i Gabriel Bustamante došli su Real Madrid u Parizu podržati čak iz Meksika te samouvjereno kažu kako dug put nije nikakav problem samo da bi uživo vidjeli igru - Benzeme i Modrića.

- Pariz je uvijek donosio sreću španjolskim klubovima u finalu Lige prvaka tako da je ovo pravo mjesto za doći gledati Real Madrid - kazala nam je ekipa iz Meksika koja je, kao i mnogi, više sati stajala u redu da bi se dan uoči finala fotografirala s trofejem izloženim u fan zoni.

Foto: Stella Lechpammer

Ni gužva ni jake mjere osiguranja nisu pokolebali navijače koji su žele da upravo igrači njihovog kluba podignu izloženi Kup prvaka. Koliko je to važan trenutak za svakog navijača pokazuju i Yazan i Hashem koji će dodjelu slavnog trofeja nakon zadnjeg zvižduka uživo pratili čak - pet puta. Ova dvojica prijatelja dolaze, naime, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta i veliki su fanovi Kraljevskog kluba pa im je utakmica u Parizu peto finale Lige prvaka koje su zajedno gledali.

- Prvi put smo bili 2014. godine u Lisabonu kada je Real Madrid igrao protiv Atlética. Oduševili smo se atmosferom na stadionu pa smo se ponovno vratili na tribine 2016. kada su opet igrali isti finalisti, ali u Milanu. Onda smo 2017. u Cardiffu navijali za Real protiv Juventusa, a godinu dana kasnije smo bili u Kijevu gdje je protivnik bio Liverpool. I sada opet! - kažu Yazan i Hashem.

Foto: Stella Lechpammer

Tko je veći fan omiljenog kluba mjerilo se tako u broju odgledanih utakmica, u broju prijeđenih kilometara da bi se došlo na finale, ali i u godinama vjernosti pa su se impresivnim navijačkih stažem pohvalili José i Camila, bračni par iz Madrida koji već više od 4 desetljeća bodri Real na utakmicama. S druge strane, u Pariz je na svoje prvo veliko finale Lige prvaka iz Liverpoola stigao i šestogodišnji Ari Watt s ocem Lewisom.

Foto: Stela Lechpammer

- Navijam za Liverpool cijeli život! - zaključio je ponosno mališan te se pohvalio svojim navijačkim rekvizitima, kao i znanjem navijačkih pjesama. Himne klubova ipak se najjače ore u sjevernom predgrađu Pariza Saint-Denisu.

Tamo se, naime, nalazi impozantni Stade de France, gdje se će se treći puta, nakon 2000. i 2006., igrati finale Lige prvaka. Ovoga puta, doduše izvanredno, s obzirom da se spektakl ove godine trebao održati u ruskom Sankt Peterburgu. No s obzirom na okolnosti, više desetaka tisuća navijača ipak je “preusmjereno” na pariški stadion gdje će, prema podacima UEFA-e, biti oko 76.000 gledatelja. No, i to je premalo, barem ako je suditi prema broju ljudi koji su zadnjih dana po Parizu hodali s natpisima “Traži se karta za finale”.

Foto: Stella Lechpammer

- Već tjednima pokušavam doći do karte, ali bezuspješno. Odmah su rasprodane, a kad bi se i našla mogućnost da se karta kupi od nekoga, cijele su skočile u nebo. Bile su par stotina eura, a sada su tisuće! - požalio se jedan od fanova iz Pariza. No u konačnici su se uspjeli snaći i oni bez karata s obzirom na to da je navijačko ludilo zahvatilo cijeli grad te će gledanje utakmice biti organizirano u gotovo svakom kutku Pariza.

Finale je na rasporedu večeras od 21 sat, a prijenos uživo možete pratiti putem portala Večernjeg lista ili na HRT-u 2, Areni Sport 1 ili Drugom programu Hrvatskog radija.