Uspjeh hrvatskih samboaša: Lea Gobec doprvakinja svijeta, Tin Straža brončani

Sa Svjetskog prvenstva u sambu, u nacionalnom ruskom borilačkom sportu, održanog u armenskom glavnom gradu Erevanu, hrvatska reprezentacija vraća se s dvije medalje. Kolajne u sportskom sambu osvojili su Lea Gobec (srebro do 80 kg) i Tin Straža (bronca do 88 kg) a to je plijen s kojim je izbornik Hrvoje Petranović itekako bio zadovoljan:

- Da nam je netko to ponudio prije Prvenstva objeručke bismo to prihvatili no kada vidiš da je Lea bila jako blizu da postane svjetska prvakinja onda se taj okus malo pokvari. No, Lea je tukla svjetsku prvakinju Ruskinju ali je u finalu izgubila od Rumunjke Moskalove. To na kraju bio je mali trenutak nepažnje. Znali smo što radi no svejedno joj je protivnica izvukla polugu na nozi a u toj situaciji bolje je predati nego da se dogodi ozljeda.

Za razliku od Lee, koja je već prekaljena natjecateljica (u 2022. ima i medalju s prethodnog SP-a, broncu ali i srebro s Prvenstva Europe), Tin Straža osvojio je svoje prvo odličje na najvećim svjetskim natjecanjima. U konkurenciji 22 borca osvojio je svjetsku broncu.

- Prije Svjetskog prvenstva imao sam ne baš uspješan nastup na Svjetskom kupu u Srbiji nakon čega sam odlučio da se što bolje spremim za ovo natjecanje. U prvoj borbi sam dobio Ukrajinca a u drugoj izgubio od kasnijeg finalista Kazahstanca koji me nadmudrio u parteru. Preostale borbe krenuo sam odlučno, na sve ili ništa.

A takav pristup donio mu je dvije pobjede (nad Rumunjem i Irancem) i treće mjesto na svijetu.

- Nadam se da ću biti pozvan u reprezentaciju za nastup na Prvenstvu Europe koje će se sljedeće godine održati u Novom Sadu. Htio bih i ondje nešto napraviti - kazao je Straža.

I Lea Gobec i Tin Straža članovi su Sambo kluba "Zag" u kojem im je trener, ujedno i izbornik, Hrvoje Petranović.

Na Prvenstvu je nastupila i najtrofejnija hrvatska samboašica Lucija Babić, djevojka koja ima dvije svjetske medalje ali i zlato s Europskih igara, no ovaj put joj štošta nije polazilo od ruke pa je ispala iz natjecanja u drugom kolu.

Među 23 zemlje koje su osvajale medalje čak njih 11 su zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza među kojima je najdominatnija bila Rusija čiji su sportaši i sportašice osvojili 23 medalje. Dakako, oni su nastupali bez nacionalnih obilježja, pod zastavom Svjetskog sambo saveza (FIAS), baš kao i Bjelorusi koji su na koncu, s pet medalja, u ukupnom poretku bili peti. S dvije osvojene medalje Hrvatska je 11., u društvu Gruzije, a ispred Srbije koja se domogla jednog srebra. A jednu medalju (broncu) osvojila je i Slovenija.