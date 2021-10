Uoči velikog derbija s Partizanom, Cibona rutinski sa Zabokom

Kako se i očekivalo, s obzirom na realni odnos snaga, košarkaši Cibone rutinski su došli do četvrte pobjede u HT Premijer ligi. Na svom parketu, cibosi su nadigrali Zabok (91:69) i tako izborili četvrtu prvenstvenu pobjedu.



Bila je to prilika za trenera Vladimira Jovanovića da, u tjednu u kojem njegova momčad dočekuje beogradski Partizan, pruži priliku svim svojim igračima. Tako se u listu strijelaca nije upisao jedino Majcunić, koji je osjetio zatezanje u listu, ali jest mlađahni Vito Vujović, inače sin negdašnjeg rukometnog vratara Zagreba Vladimira Vujovića. Nakon svojih 18 minuta ovaj 18-godišnjak je kazao:



- Super je kada dečki iz rotacije naprave razliku pa mogu i ja ući. Zahvalam sam na svim minutama koje dobijem i svaku od njih pokušavam iskoristiti ponajprije svojim angažmanom u obrani.



U takvim okolnostima ovoje bila rijetka prilika da na parketu istovremeno budu dva teška centra Danko Branković (10 koševa, 10 skokova) i Antonio Vranković (11 koševa) što se ne viđa tako često u današnjoj košarci. A baš oni su bili i slika tjelesne nadmoći domaćina o kojoj je govorio gostujući trener Zdravko Radulović:



- Razlika je to u kvaliteti, prije svega u fizičkoj snazi. Cibona je atletski puno jača momčad od nas. Nismo mi njihov rang, mi čekamo utakmice s momčadima s kojima se možemo nositi.



Najviše minuta među cibosima dobio je Mateo Drežnjak koji je i zabio najviše koševa (13, tri trice) kojeg ruka sve bolje služi. No, trice su pogađali i Prkačin (3), Vildoza (2) i Gnjidić (2).



Nakon što su na veliki odmor otišli sa "plus 10" (45:35), cibosi su otvorili drugo poluvrijeme sa serijom 14:0 za (59:35) i praktički riješili pitanje pobjednika. Sa šest trica u prvih sedam minuta treće četvrtine Zagrepčani su otišli na najvećih "plus 27" (67:40) pa je ostatak utakmice bio odrađivanje posla.



Simpatični Zabočani bili su nedostatno agresivni, kao da su čuvali cibose za nadolazeći okršaj s Partizanom, pa su za prve tri četvrtine napravili samo pet prekršaja pri čemu ih je njihov kapetan Antonio Črnjević sam napravio četiri. Kada je zbog pete morao van, Črnjević je bio prilično razočaran jer mu je, govorio je, dosuđen i prekršaj kojeg je napravio njegov suigrač.



Inače, kod Zabočana, najviše su zabili Levanić (16) i Budimir (16) a solidan je bio i Josip Popić (13 koševa), inače Cibonin centar na posudbi u ovom zagorskom klubu. A u tom sastavu je i jedan bivši cibos a to je Lukša Buljević koji nam se požalio da ga ruka ne služi (7 koševa uz šut iz igre 1-8) i to nakon što je seriju pripremnih utakmica odigrao jako dobro:



- Trener Radulović insistira da igram na dvojci, što prije nije bio slučaj, i na tome sam mu zahvalan. Inače, nije mi prvi put da igram protiv svog bivšeg kluba no to je i ovaj put bio moj emotivno malo labilniji nastup. U Ciboni sam proveo lijepe trenutke, praktički prošao sve mlađe uzraste kluba.



Tko zna, ako se nametne u dresu Zaboka, možda Buljevića Cibona poželi vratiti no o tom po tom jer pred vukovima je u petak velika utakmica. Naime, u goste im, u abaligaškom derbiju, u petak dolazi Partizan. Koliko u tjednu sraza s takvim suparnikom trenerima uopće odgovara ovakva utakmice kakva je bila sa Zabokom? Smetaju li one ili su dobro došle? Pitali smo to Cibonina trenera Vladimira Jovanovića:



- To se nikad ne zna. Svi mi treneri voljeli bismo da imamo više vremena za trening no ako si pametan i ovakve utakmice se daju dobro iskoristiti. A nama se utakmice mijenjaju kao na traci. Nemamo prostora za treniranje pa svaki trenutak koristimo da nešto dodatno učinimo pa smo tako nakon utakmice sa Zabokom odradili kraće kondicioniranje.



Pitali smo ga i to u kojoj mjeri će ova utakmica s Partizanom biti drugačija u odnosu na onu predsezonsku odigranu u Opatiji koju je Cibona dobila?



- Bit će to u velikoj mjeri drugačiji dvoboj. Službena i prijateljska utakmica dva su različita sporta - zaključio je Jovanović.