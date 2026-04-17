Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTVRĐENO

Južna Koreja se vraća u kalendar Formule 1 2028.

Formula One: Formula One MSC Cruises United States Grand Prix
Thomas Shea/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.04.2026.
u 15:00

Južna Koreja bila je domaćin četiri utrke Velike nagrade Formule 1 između 2010. i 2013. u Yeongamu, ali zemlja, dom proizvođača automobila Hyundai i Kia, povukla se zbog financijskih razloga i nedostatka interesa lokalne javnosti, unatoč ugovoru koji je trajao do 2016. godine.

Južna Koreja namjerava se vratiti u kalendar Formule 1 već 2028. godine s Velikom nagradom koja će se održati na ulicama grada Incheona, što promotori tvrde da je financijski isplativo.

Staza, čiji su planovi otkriveni u četvrtak, protezala bi se gotovo pet kilometara ulicama ovog velikog lučkog grada, poznatog po tome što se u njoj nalazi glavna zračna luka u zemlji, zapadno od glavnog grada Seula.

Inspirirana uličnim stazama u Singapuru i Las Vegasu, mogla bi privući 400.000 gledatelja tijekom vikenda, prema riječima dužnosnika grada Incheona.

"Sasvim je moguće kombinirati utrke Velike nagrade Formule 1, koje su postale spektakli, s K-kulturom", tvrde sada korejski promotori. K-kultura se odnosi na strategiju meke moći koju vlasti primjenjuju kako bi podržale rast zemlje, što je primjer međunarodnog uspjeha K-popa i korejskih filmova.

"Namjeravamo organizirati kulturne događaje, pozivajući međunarodne umjetnike, na primjer, kako bismo podigli kulturnu i turističku infrastrukturu Incheona na međunarodne standarde".

F1 utrka trebala se održati u Vijetnamu 2020. godine, ali je otkazana zbog pandemije Covid-19 i nije ponovno uspostavljena. Tajland je izrazio interes za domaćinstvo Velike nagrade počevši od 2028. godine.

Također u jugoistočnoj Aziji, Malezija je bila domaćin F1 od 1999. do 2017. godine.
Ključne riječi
Formula 1 Južna Koreja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

storyeditor/2026-04-10/PXL_180424_113253722.jpg
Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!