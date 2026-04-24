Formula 1 vraća se u Tursku, posljednji put se tamo vozilo za vrijeme pandemije

Turski autodrom Istanbul Park vratit će se u kalendar Formule 1 od 2027. nadalje na najmanje pet godina, priopćilo je u petak tursko predsjedništvo.
Staza na azijskoj strani najmnogoljudnijeg turskog grada popularna je među vozačima i navijačima, ali posljednji put je bila domaćin utrke 2021. kao zamjena tijekom pandemije Covid-19. Također je bila domaćin velikih nagrada između 2005. i 2011., kao i 2020.
Te je godine Lewis Hamilton u Istanbulu osigurao svoj sedmi naslov svjetskog prvaka i time je izjednačio rekord Michaela Schumachera.
IZGLEDA BRUTALNO
FOTO Otkrivena tajna forme Cristiana Ronalda, ne konzumira jednu namirnicu koju svi koristimo
ZGODNA!
FOTO Duboki dekolte na haljini i mini bikini: Nives Celzijus uživala u sunčanju, a pohvalila se i pratiteljima
SJEĆATE LI SE NJEGA?
FOTO Bio je idol tinejdžerica i velika nada Hrvatske, no sam je uništio svoj put do zvijezda
dobra vijest