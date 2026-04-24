OD 2027. GODINE

Formula 1 vraća se u Tursku, posljednji put se tamo vozilo za vrijeme pandemije

Hasan Bratic/DPA
VL
Autor
Hina
24.04.2026.
u 20:33

Turski autodrom Istanbul Park vratit će se u kalendar Formule 1 od 2027. nadalje na najmanje pet godina, priopćilo je u petak tursko predsjedništvo.

Staza na azijskoj strani najmnogoljudnijeg turskog grada popularna je među vozačima i navijačima, ali posljednji put je bila domaćin utrke 2021. kao zamjena tijekom pandemije Covid-19. Također je bila domaćin velikih nagrada između 2005. i 2011., kao i 2020.

Te je godine Lewis Hamilton u Istanbulu osigurao svoj sedmi naslov svjetskog prvaka i time je izjednačio rekord Michaela Schumachera.
