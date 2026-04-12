Neuville od sigurne pobjede do potopa, veliko slavlje Katsute

Thierry Neuville bio je na pragu svoje prve pobjede u sezoni WRC-a, no nade vozača Hyundaia srušile su se na posljednjem brzinskom ispitu kada je izletio sa staze i toliko oštetio ovjes tako da je morao odustati. To je otvorilo put Takamoto Katsuti za pobjedu, njegovu drugu zaredom, nakon što je nedavno stigao do svoje prve u Keniji, u spektakularnom raspletu povratničkog izdanja Croatia Rally 2026.

Svi su očekivali da će posljednji dan Croatia Rallyja, koji se ove godine vratio u WRC kalendar s novim epicentrom na Kvarneru, biti tek formalnost za Thierryja Neuvillea. Belgijski vozač Hyundaija u nedjeljno je jutro ušao s naizgled nedostižnom prednošću od jedne minute i 14,5 sekundi ispred Takamota Katsute. Činilo se da Neuvillea samo mirna i staložena vožnja kroz četiri preostala brzinska ispita u okolici Novog Vinodolskog i Senja dijeli od uvjerljive pobjede. No, hrvatski asfalt još je jednom pokazao zašto slovi kao jedan od najnepredvidljivijih u Svjetskom prvenstvu. Umjesto slavljeničkog prolaska kroz cilj u Opatiji, za Belgijanca i njegovog suvozača Martijna Wydaeghea nedjelja se pretvorila u pravu noćnu moru, dokazavši da u reliju ništa nije gotovo dok se ne prođe i posljednji metar posljednjeg brzinskog ispita.

Neuville je reli završio na tek 17. mjestu, s više od 20 minuta zaostatka za pobjednikom. Njegova ogromna prednost istopila se na dramatičan način, što je otvorilo vrata Takamotu Katsuti. Japanac, koji je cijeli vikend vozio strpljivo i bez velikih pogrešaka, iskoristio je pruženu priliku na najbolji mogući način. Sačuvao je mirnoću kada je bilo najvažnije i zajedno sa suvozačem Aaronom Johnstonom dovezao svoju Toyotu do prve pobjede na hrvatskom tlu. Bio je to trijumf koji je malo tko očekivao, ali koji savršeno oslikava nepredvidljivost i surovost ovog sporta. Pobjeda je tim veća za momčad Toyote koja je reli započela katastrofalno, odustajanjem dvojice svojih glavnih vozača, Elfyna Evansa i Olivera Solberga, već prvoga dana.

Potpuni trijumf Toyote upotpunio je mladi finski vozač Sami Pajari, koji je sa suvozačem Markom Salminenom osvojio drugo mjesto, sa samo 20,7 sekundi zaostatka za momčadskim kolegom. Pajari je i sam bio jedan od tragičara vikenda, jer je u subotu, dok je bio u vodstvu, zbog probušene gume na 14. brzinskom ispitu izgubio više od dvije minute i tako prepustio vodeću poziciju Neuvilleu. Ipak, na kraju se uspio vratiti na pobjedničko postolje i osigurati dvostruku pobjedu za japanskog proizvođača. Čast Hyundaija donekle je spasio Novozelanđanin Hayden Paddon, koji je s iskusnim suvozačem Johnom Kennardom reli završio na trećem mjestu, ali s velikim zaostatkom od dvije minute i sedam sekundi za pobjednikom.

Najbolje plasirana domaća posada bili su Viliam Prodan i Marko Stiperski u Škodi Fabiji RS Rally2. U iznimno jakoj konkurenciji uspjeli su završiti natjecanje na sjajnom 16. mjestu u ukupnom poretku, što je izvrstan rezultat.

Pogled u budućnost otkriva da je borba za mjesto u kalendaru žešća no ikad. Ambicije se šire prema Aziji, gdje se razmatraju Indonezija, Australija i Novi Zeland, što bi logistički bilo idealno jer bi se oprema slala na dva vezana natjecanja. U Europi također postoji velik interes, a Irska i Škotska su među zemljama koje se nadaju svom mjestu pod suncem. Sjedinjene Američke Države u toj su jednadžbi "dio koji nedostaje". Njihov povratak ne samo da bi ojačao prvenstvo, već bi ga povezao s ogromnom i strastvenom bazom fanova u zemlji gdje je motorsport dio kulturne DNK.Međutim, kalendar se neće širiti unedogled. Za razliku od Formule 1, WRC smatra da je idealan broj utrka četrnaest ili petnaest, jer svaka utrka traje tjedan dana, što onemogućuje vezane vikende. To znači da za svako novo ime koje uđe u kalendar, neko staro, pa čak i legendarno, mora ispasti. To stvara stalni pritisak na postojeće organizatore da neprestano inoviraju i održavaju najvišu razinu kvalitete. Ulazak u WRC elitu je teško, no ostati u njoj možda je još i teže.