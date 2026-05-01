Vraća se Formula na RTL-u! Povijesna utrka u nedjelju: 'Praktički se nikada nije ovako nešto dogodilo'

Nakon pet tjedana povijesne pauze, utrke Formule se vraćaju na RTL i platformu Voyo! Nadolazeći vikend bit će u znaku Miamija i pravog američkog spektakla za sve ljubitelje oktanskog uzbuđenja. Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 20.30 sati, a utrka od 22 sata uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Voditelj emisije 'Formula na RTL-u' najavljuje povijesnu utrku uoči nastavka sezone Formule. Filip Brkić otkriva - ovako nešto praktički se nije dogodilo u povijest Formule, pauza od čak pet tjedana bila je najdulja u proteklih 30 godina i jedina u osam tjedana, koliko broji razmak između Japana i Kanade. "Praktički se nikada nije ovako nešto dogodilo, ovolika pauza između utrka. Bila je ovo velika prilika za momčadi, koje su dobile vremena otklanjati probleme i teškoće koje su imale, da probaju doraditi svoje bolide", zaključio je Brkić.

Pet tjedana kvalitetno je vrijeme, kaže, i vjeruje da su ga mnoge momčadi iskoristile u svrhu poboljšanja. "Sigurno su momčadi iskoristile ovu pauzu za testiranja i dorade. Osim toga i FIA je napravila veliku stvar, promijenila su se pravila usred sezone kako bi se olakšalo vozačima. Poslušali su savjete vozača i napravili zaokret kako bi se više pričalo o utrkama, a manje o onome o čemu se lamentiralo kroz prve tri utrke", otkriva Brkić i dodaje da je pred nama jedna uzbudljiva utrka.

"Sjajna vijest je i za sve obožavatelje Formule u Hrvatskoj to što se, nakon utrka koje smo imali u cik zore, ovoga puta naš program i utrka emitiraju u odlično terminu! Od 20.30 sati kreće 'Formula na RTL-u', gdje ćemo donijeti sve aktualnosti sa staze", zaključio je voditelj. U studiju RTL-a uz Brkića će uživo utrku komentirati i Ivan Blažičko te Neven Novak.

RTL-ovi stručni komentatori ne skrivaju uzbuđenje uoči nastavka oktanskog spektakla. "Miami je od svog prvog izdanja zamišljen i realiziran kao pravi spektakl. Puno celebrityja, naglasak je na show, a mora se priznati, utrke su dosad to i isporučivale. Vjerujem da spektakl ni ovog puta neće izostati", komentirao je Blažičko. Složan je s njim i Neven Novak. "Vozači i momčad su u ovoj pauzi radili možda i više nego ikada, odmora sigurno nije bilo, dani i noći u simulatorima i užurbanoj proizvodnji svega što bi im moglo donijeti poboljšanja u nastavku sezone, tko u Formuli ne razvija bolid - nazaduje", zaključio je, pak, Novak.

Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 20.30, a utrka od 22 sata uživo na RTL-u i platformi Voyo. Petak, 1. svibnja slobodni trening uživo od 18.30 sati na RTL2 i platformi Voyo! Petak, 1. svibnja sprint kvalifikacije uživo od 22.30 sati na RTL2 i platformi Voyo! Subota, 2. svibnja sprint utrka uživo od 18 sati na RTL2 i platformi Voyo! Subota, 2. svibnja kvalifikacije uživo od 22 sata na RTL2 i platformi Voyo!