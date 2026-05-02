#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Konjički sport

Kobno iskustvo: pao je s kobile i zaradio stotinu šavova na licu i u ustima

VL
Autor
Damr Mrvec
02.05.2026.
u 13:31

Danas je jedno od najcjenjenijih imena u konjičkom sportu, no njegov put do vrha bio je sve samo ne tipičan. Od rezervnog plana u mehaničarskoj radionici do pobjedničkih postolja diljem svijeta, ovo je priča o talentu, upornosti i nevjerojatnoj skromnosti.

U slučaju da mu "stvar s konjima" ne pođe za rukom, imao je rezervni plan: studirao je strojarstvo. Barem bi, kako je jednom u šali rekao, znao promijeniti gumu na autu. Danas je Alberto Zorzi (28) jedan od najboljih i najkonstantnijih jahača prepona koje je konjički sport ikada vidio

- Da budem iskren, nikada nisam bio svjestan svog talenta. Pretpostavljam da sam prilično skromna osoba - priznaje ovaj tihi Talijan kojeg ćemo uskoro gledati u Samoboru, na Svjetskom kupu kojeg organizira klub Mirnovec. 

Njegov uspon bio je strelovit. U manje od dvije godine, Zorzi se s pozicije "novog klinca u kvartu" vinuo do statusa rock zvijezde u konjičkom svijetu, osiguravši svoje mjesto u povijesnim knjigama kao majstor konzistentnosti. Ključni trenutak dogodio se 2015. godine, kada se pridružio legendarnoj štali Stal Tops u Nizozemskoj, pod mentorstvom bivšeg olimpijskog i europskog prvaka Jana Topsa. Od tog trenutka, njegova karijera je doslovno eksplodirala. Pobjeda s talijanskom reprezentacijom u Kupu nacija na domaćem terenu u Rimu, osvajanje prestižnog LGCT Grand Prixa u Monaku na nevjerojatnom Cornettu K, četvrto mjesto na Europskom prvenstvu, postolja u Svjetskom kupu u Oslu i Veroni, samo su neki od uspjeha koji su ga lansirali u orbitu.

Rođen u Monseliceu, blizu Padove, odrastao je u staji. Počeo je jahati s devet godina, a na jahanje ga je navukao stariji brat. Iako je volio i nogomet, na kraju je odabrao konje, odluka koju nikada nije požalio. Na veliku brigu svoje majke, škola ga nije previše zanimala; radije je provodio vrijeme s konjima. Već s 15 godina počeo je nastupati na konjima svog trenera, a s 18, nakon završene srednje škole, u potpunosti se posvetio jahanju. No, čak i tada, bio je oprezan. Strast prema automobilima odvela ga je na studij strojarstva, kao sigurnosnu mrežu. U školi je bio sramežljiv, "onaj čudni dečko sa strašću prema konjima". Sve se promijenilo kada je počeo pobjeđivati i pojavljivati se u novinama. 

Preseljenje u Nizozemsku bila je golema prekretnica, a na taj korak ga je potaknula njegova djevojka Annalisa Giuntini. Prilika se ukazala iznenada; Stal Tops je tražio jahača. Nakon što je Jan Tops pogledao video njegovog jahanja, pozvan je na probu. 
 - Odjahao sam na tri konja i pitali su me da ostanem. Iskreno, nisam bio odmah spreman. 

U Italiji je imao vlastitu štalu sa 16 konja. Prodao je svoje, a ostale vratio vlasnicima. Odlazak nije bio lak. 
 - U posljednjih godinu i pol dana imao sam samo sedam slobodnih dana. Jašem svaki dan, ali meni je to u redu. Zabavljam se, a to je najvažnije.

U sedam godina provedenih pod mentorstvom Jana Topsa, Zorzi je, kako kaže, naučio milijun stvari. Ipak, nakon sedam uspješnih godina, Zorzi je 2022. donio odluku o povratku u Italiju. 
 - Razmišljao sam o tome nekoliko mjeseci. Prije svega, želja da budem blizu obitelji. Ali i potreba da uzmem pauzu i imam malo više mira. Naravno, imat ću svoju štalu i konje i u Italiji, ali sada mi treba drugačiji tempo i, iznad svega, da budem taj koji donosi odluke za sebe - objasnio je. 

Njegova filozofija je jednostavna: jahač se mora prilagoditi konju, a ne obrnuto. Upravo ga je ta osjetljivost učinila majstorom u radu s mladim ili "problematičnim" konjima. Iako je jahao mnoge vrhunske konje poput Cornetta K, jedan zauzima posebno mjesto u njegovom srcu: Fair Light van t Heike. 
 - Ona mi je ostala najbliža srcu. Doveo sam je od manjih natjecanja do pobjeda u Svjetskom kupu. Svako natjecanje s njom bilo je neopisivo uzbuđenje.

S konjima ga veže i jedna bolna, ali na kraju sretna uspomena. Jednom prilikom, dok je jahao kobilu koja nije htjela skakati, pao je i zaradio stotinu šavova na licu i u ustima. 
 - Bol je bila nevjerojatna. Ali bio je to na neki način sretan pad: od tada sam počeo pobjeđivati.

Preponsko jahanje Mirnovec Samobor Nizozemska Italija Konjički sport

