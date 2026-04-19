Odlazak ključnog čovjeka kap je koja je prelila čašu: svi znakovi govore da Max Verstappen napušta Red Bull

Vijest da Gianpiero Lambiase, glas razuma i smirenosti u uhu Maxa Verstappena tijekom četiri šampionske sezone, napušta Red Bull na kraju ugovora 2027. godine i prelazi u konkurentski McLaren, odjeknula je paddockom Formule 1 poput bombe. Za mnoge, uključujući i bivšeg vozača Jolyona Palmera, ovo nije samo još jedan transfer u nizu, već "posljednji čavao u lijesu" koji praktički jamči da će nizozemski superstar na kraju ove sezone spakirati svoje kofere.

Odnos između Verstappena i njegovog inženjera, poznatijeg kao "GP", bio je puno više od profesionalnog; bila je to simbioza izgrađena na brutalnoj iskrenosti, potpunom povjerenju i gotovo telepatskom razumijevanju koje je započelo još na Velikoj nagradi Španjolske 2016., kada je Max ostvario svoju prvu pobjedu za momčad. Lambiase je bio konstanta u svijetu kaosa, čovjek kojeg je Verstappen, kako je jednom priznao, mogao nazvati u bilo koje doba dana i noći. Njegov odlazak nije samo gubitak inženjera, već kidanje jedne od posljednjih spona koje su Verstappena vezale za momčad s kojom je pokorio svijet.

Lambiaseov transfer samo je vrh sante leda koja prijeti potpunim potapanjem broda koji se nekad činio nepotopivim. Red Bullova šampionska dinastija, koja je harala sportom od 2021. do 2024., urušila se u alarmantno kratkom roku, a egzodus ključnih figura poprimio je biblijske razmjere. Sve je počelo šokantnom smjenom dugogodišnjeg šefa Christiana Hornera prošlog srpnja, no to je bio tek početak. Ubrzo su uslijedili odlasci dizajnerskog genija Adriana Neweya u Aston Martin i sportskog direktora Jonathana Wheatleya u Audi. Unutar Verstappenovog najužeg kruga ljudi, situacija je još gora. Savjetnik Helmut Marko, čovjek za kojeg je Verstappen javno rekao da će otići ako on bude otpušten, tiho je napustio momčad krajem prošle godine. Njegov glavni mehaničar Matt Caller otišao je u Audi, a uskoro odlazi i cijenjeni mehaničar prednjeg kraja Ole Schack. Popis odlazaka tu ne staje, jer su tim napustili i ključni inženjeri te glavni dizajner Craig Skinner, stvarajući sliku tima u potpunom rasulu.

Ovaj kadrovski kolaps izravno se preslikao na stazu. Verstappen, naviknut na dominantan bolid, ove se sezone muči kao nikada prije. Trenutno se nalazi na poražavajućem devetom mjestu u poretku vozača, a frustracije više i ne skriva. Nakon kvalifikacija u Japanu, gdje je bio tek jedanaesti, svoj je bolid nazvao "nevozljivim". Javno je izrazio duboko nezadovoljstvo novim tehničkim pravilima, opisujući ih kao "anti-vozačka" i priznajući da se pita "isplati li se sve ovo". Nije više stvar novca, kaže, već strasti i užitka u vožnji, kojeg trenutno nema. Kao da sve to nije dovoljno, ugovor mu nudi elegantan izlaz. Prema klauzuli, Verstappen može napustiti tim ako do ljetne stanke ne bude među prva dva vozača u prvenstvu, što se s obzirom na trenutnu situaciju čini kao gotova stvar. On svoju odluku ne mora priopćiti timu sve do listopada, no malo tko sumnja kakva će ona biti.

Dok se Red Bull davi u unutarnjim problemima, a pokušaji novog vodstva pod Oliverom Mintzlaffom i Laurentom Mekiesom da zaustave "truljenje" očito ne uspijevaju, konkurencija zadovoljno trlja ruke. McLaren je vijest o angažmanu Lambiasea objavio gotovo hvalisavim tonom, ističući svoju sposobnost privlačenja vrhunskih talenata izravno iz nekad moćnog Red Bulla. Time ne samo da su oslabili rivala, već su potencijalno postavili temelje za dovođenje samog Verstappena u budućnosti, ujedinivši ga s njegovim najvjernijim suradnikom. Kontrast između atmosfere u Wokingu i one u Milton Keynesu ne može biti oštriji. Jedna momčad puca od samopouzdanja i gradi budućnost, dok druga izgleda kao da se bori za zrak, a njezin najveći dragulj jednom nogom je već u čamcu za spašavanje.

Pitanje koje sada zaokuplja cijeli svijet Formule 1 nije hoće li Max otići, već kamo. Najglasnije se spominje Mercedes. Šef momčadi Toto Wolff ne skriva svoju želju da dovede Nizozemca i, prema analitičaru Tedu Kravitzu, ne bi "dvaput razmislio" o tome da zbog njega zamijeni Georgea Russella ili mladog Kimija Antonellija. Takav je, kaže, nemilosrdni svijet Formule 1. Ipak, taj spoj nosi sa sobom i ogroman teret prošlosti. Mnogi se pitaju je li moguć "kulturološki" spoj nakon žestokog i otrovnog rivalstva iz 2021. godine, a posebno nakon incidenta u Silverstoneu, kada su Verstappen, njegov otac i menadžer bili bijesni na Wolffa zbog, kako su smatrali, neprimjerenog slavlja dok je Max bio na pregledu u bolnici. Premda je mnogo vode prošlo ispod mosta, takve se stvari teško zaboravljaju.

Upravo zbog te kompleksne povijesti, sve više glasova iz paddocka sugerira da bi logičnija i prirodnija destinacija za Verstappena bio Aston Martin. Aston Martin ima nekoliko jakih aduta. Prvo, tamo odlazi Adrian Newey, čovjek koji je dizajnirao sve Maxove šampionske bolide. Drugo, od 2026. godine koristit će Hondine motore, pogonske jedinice s kojima je Verstappen ostvario svoje najveće uspjehe i s čijim inženjerima ima izvanredan odnos. Čini se da bi prelazak u Aston Martin bio nastavak suradnje s ljudima kojima najviše vjeruje, ali u novom, ambicioznom okruženju, što ga čini izuzetno primamljivom opcijom.

Konačno, tu je i golemi upitnik koji visi nad budućnošću samog Red Bulla, a koji bi mogao biti presudan čak i da su svi ključni ljudi ostali u momčadi. Od 2026. godine Red Bull kreće u veliku avanturu razvoja vlastite pogonske jedinice u suradnji s Fordom. To je golem tehnički i financijski rizik. Bivši F1 vozač Juan Pablo Montoya izdao je oštro upozorenje, rekavši da nitko ne zna hoće li taj motor biti konkurentan. Za vozača Verstappenovog kalibra, koji je na vrhuncu svoje moći, takva kocka s karijerom je nezamisliva. Čekati i nadati se da će projekt uspjeti dok konkurenti poput Mercedesa i Honde imaju desetljeća iskustva jednostavno nije opcija.

Iako službene potvrde neće biti još mjesecima, teško je zamisliti scenarij u kojem Max Verstappen ostaje u Red Bullu nakon ove sezone. Njegov odlazak pokrenut će najveći potres na tržištu vozača u modernoj povijesti sporta i označiti definitivan kraj jedne od najdominantnijih era koje je Formula 1 ikada vidjela.