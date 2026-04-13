VIDEO Snimao WRC u Hrvatskoj iz šahta i to zauvijek požalio: Evo što su mu poručili Hyundai i FIA

Prošlog vikenda u Hrvatskoj se održao još jedan WRC spektakl, a ni po čemu nije razočarao. Utrke su uz stazu pratile tisuće oduševljenih navijača te se još jednom pokazalo koliko Hrvati vole automoto sport. Jedan navijač otišao je i korak dalje kako bi uhvatio najbolje kadrove s utrke.

Matteo Lelli tako se sakrio u šaht i snimao utrku te snimku podijelio na svojem profilu na Instagramu. Skupio je preko dva milijuna pregleda na društvenim mrežama, ali snimka je stigla i do onih do kojih nije trebala. Tako je Lelliju stigla poruuka od Hyundaija i FIA-e.

- Apsolutno nema opravdanja za ovakvo ponašanje. Kada se dovedete u opasnu poziciju, ne riskirate samo vlastitu sigurnost već i posadu automobila, ali i sve ljude oko nas. Uvijek ostanite u područjima koja su odobrena za gledatelje i nemojte biti razlog za otkazivanje brzinskih ispita - napisali su iz krovne automobilističke organizacije.

Ništa blaži nisu bili ni iz Hyundaijevog tima:

- Ovo ne biste trebali raditi na trkaćoj stazi, ne radite to na pozornici relija. Ne dolazi više na utrke - poručili su mu.