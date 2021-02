Preminula mu supruga, upucali mu prijatelja, a on je za njih napravio podvig karijere

Košarkaši Dubrave Furnira priredili su nemalo iznenađenje plasiravši se u polufinale Ćosićeva kupa. Premda je u uvjerljivoj pobjedi nad Zabokom (82:67) zablistao američki branič Isabell (29 koševa, po sedam skokova i asistencija), ključan čovjek za ovakav ishod, na psihološkom planu, zacijelo je bio novi trener dubravaša Jeronimo Šarin (46).

Što li je on to učinio u svlačionici da je njegova momčad s lakoćom pobijedila suparnika od kojeg je prije samo desetak dana izgubila 30 razlike?

- Na razini HT Premijer lige momčadi nisu na toj razini da mogu igrati u kontinuitetu kao što je igrao kada je pobijedio Split i pregazio Furnir. Vjerojatno je dio njihovih igrača u ovu utakmicu ušao sa "lako ćemo", a s druge strane je promjena trenera izazvala pozitivan šok. Osim toga, ja sam uveo i neke promjene u igri za koje nisam znao kako će funkcionirati, a funkcionirale su sjajno jer su igrači savršeno proveli sve dogovoreno.

Kako ovaj trenutak - značajna pobjeda odmah nakon preuzimanja nove momčadi - kotira na listi njegovih najdražih trenerskih momenata?

- Ovo jest jedan od mojih najboljih trenutaka s time što bih ja na prvo mjesto stavio prvu pobjedu sa Šibenikom, iz 2013., protiv tadašnjeg lokalnog rivala Jollyja.

Nakon šest trenerskih godina u matičnom mu Šibeniku (2010.-2016.), u kojem je 2007. i završio igračku karijeru, Šarin je radio u nekoliko klubova na Kosovu.

- Dubrava je prvi klub u Hrvatskoj koji je meni dao priliku jer priliku u Šibenci ja sam sam sebi stvorio. Naime, organizirao sam upravu, doveo sponzore i krenuo iz treće lige te klub doveo do ABA lige koju nismo igrali zbog nedostatnih financija.

Kako je došlo do angažmana u klubu sa zagrebačke periferije?

- Njihov prvi kandidat bio je Miro Jurić s kojim sam ja u kumskim odnosima, a nas dvojica se ljeti dosta družimo s Dubravinim direktorom Gnjidićem koji ljetuje u Srimi pored Vodica. Miro mi je kazao da on to ne bi mogao preuzeti pa me pitao da li bih to ja htio. A s obzirom na velike nevolje u životu s kojima sam se nedavno suočio trebala mi je normalna sredina, da se kroz nekoliko mjeseci vratim u kolotečinu. A Furnir se za mene pokazao boljim rješenjem nego da idem u Libanon gdje sam mogao predavati košarku na Sportskoj akademiji jednog privatnog fakulteta.

Oko tih nevolja koje su ga pogodile kao grom bili smo vrlo oprezni, no Jeronimo je o njima pred nama govorio otvoreno. Više puta smo ga pitali da li doista do možemo spomenti.

- To nije nikakva tajna. Ja želim o tome pričati otvoreno jer samo čovjek koji se suoči s istinom do kraja može ići dalje.

A ova je istina, bolje reći zla sudbina, prilično bolna.

- U listopadu mi je preminula supruga, a prije par dana u onoj šibenskoj pucnjavi ubijen mi je jedan od najboljih prijatelja Tedi Slamić. Nakon toga svi oni problemi koji su se takvima činili više nisu nikakvi problemi.

Je li mu košarka barem neka vrsta utjehe?

- Košarka je moj ispušni ventil i ona mi otklanja misli. Samom trenerskom aktivnošću, dva treninga dnevno i utakmicama, usredotočen sam na nešto drugo u odnosu na ono što će mi u mislima ostati do kraja života. Ipak, moja najveća utjeha su moje dvje kćeri s kojima sam ja super zadovoljan. Starija je pred diplomom iz nutricionizma, a mlađa je maturantica u Šibeniku.

Našeg sugovornika koji se u svom prvom nastupu na klupi Furnira pokazao mudrim "poglavicom" pitali smo za podrijetlo njegovog imena koje tako podsjeća na slavnog apaškog poglavicu Geronima.

- To puno ljudi dovede u vezu, a ja sam dobio ime po Svetom Jeronimu, zaštitniku Dalmacije, po kojem se zove crkva u Primoštenu od kuda su mi roditelji podrijetlom. Kako je u katoličkom kalendaru nekoliko godina pisalo Sveti Jeronimo otac je i mom imenu dodao slovo "o". Inače, ja u svom životu nisam nikoga upoznao tko ima ime jao i ja. Inače, mene malo ljudi zove imenom, više koriste nadimke, a imam ih puno pri čemu me u zadnje vrijeme najčešće zovu Džeri.

Voljom ždrijeba kojeg je obavila Ana Ćosić Pajurin, kćer legendarnog košarkaša po kojem Ćosićev kup nosi ime, Šarinov Furnir će u polufinalu u goste Splitu.

- Sva tri ostala polufinalista htjela su nas za suparnika jer misle da ćemo im biti lakša prepreka a mi ćemo napraviti sve da im to otežamo. No, od tog polufinala nama su važnije sve one utakmice u trećem krugu domaćeg prvenstva. I da osvojimo Kup, a da ne ostanemo u HT Premijer ligi, posao ne bi bio obavljen kako treba.

Kome novi trener Furnir daje prednost u paru Zadar - Cibona?

- To je teško reći. Zadrov trener Mršić imao je problema sa zdravljem pa ne znam hoće li voditi svoju momčad, a Cibona pak ima novog trenera. Navijački gledano, ja sam više za Cibonu. Mi Šibenčani ipak više volimo Cibonu i Zagreb pa nas u Dalmaciji zovu Judama. Inače, nogometno, ja osobno više volim Hajduk od Dinama, no košarkaški mi je od ostalih draža Cibona. Uostalom, često su najbolji šibenski košarkaši odlazili u Cibonu, no to je više zbog antagonizma sa Splitom i Zadrom nego što smo voljeli Zagreb - kazao je Šarin.