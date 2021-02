Stojko poručio Hezonji: Ako želi igrati za reprezentaciju, red se mora znati

Mario Hezonja jedan je od najkontroverznijih hrvatskih sportaša, barem što se tiče odnosa prema reprezentaciji. Naime, nakon što je igrao za reprezentaciju 2016. u Rio de Janeiru to je bilo to od 'Super Maria'.

Naime, Mario od tada nije obukao hrvatski dres, a nikome nije jasno zašto. Dotakao se toga nekoliko puta i sam preko društvenih mreža, a izbornik Veljko Mršić je potvrdio kako mu se nekoliko puta nije javio niti na telefon.

Ako su razlog bile obaveze i krcati NBA kalendar, trenutno to ne može biti slučaj. Naime, Hezonja je trenutno bez kluba u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu pa je slobodan odazvati se reprezentativnom pozivu, no prvo mora pružiti 'ruku pomirenja' ljudima u Savezu.

Kako je za 24sata otkrio Stojko Vranković, preko posrednika je saznao da Hezonja ima želju vratiti se u reprezentaciju, ali on smatra da to nije način.

- Ako se želi vratiti u krug reprezentativaca, Hezonja mora sam nazvati mene, Dina Rađu ili izbornika Veljka Mršića, a ne slati poruke preko posrednika jer je to neozbiljno i na taj način ne želim uopće komunicirati. Osobno sam ga pokušao kontaktirati više puta, ali svi pokušaji bili su bezuspješni, ali ni ja ni nitko u Savezu nismo zlopamtila i ne gazimo preko leševa. Ako Hezonja želi igrati, postoji način na koji se to može ostvariti, ali taj potez nakon svega što se događalo, on mora napraviti - rekao je za 24sata predsjednik HKS-a Stojko Vranković.

Podsjetimo, Maria je prije šest godina kao peti pick uzeo Orlando čime je tada bio najviše rangirani hrvatski pick, ali se Hezonja nije baš najbolje iskazao. Obukao je potom dres New York Knicksa i Portland Trailblazersa, nakon čega je imao 'traid' u Memphis, no i oni su ga otpustili.

Ostaje vidjeti što će se od svega rasplesti.