NEOBIČNO

Ukrajinski olimpijac zahvalio se ChatGPT-u za osvajanje zlatne medalje u Milanu i Cortini

Icon of Chat GPT on screen of iphone
Matthias Balk/DPA
VL
Autor
Hina
11.03.2026.
u 14:25

Muraškovski je osvojio srebro u biatlonu na 12,5 km u konkurenciji osoba s oštećenjem vida, a nakon utrke se zahvalio ChatGPT-u nazvavši ga "revolucionarnom tehnologijom"

Ukrajinski paraolimpijac, 25-godišnji Maksim Muraškovski, pripisao je umjetnoj inteligenciji zasluge za osvajanje srebrne medalje na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini.

Muraškovski je osvojio srebro u biatlonu na 12,5 km u konkurenciji osoba s oštećenjem vida, a nakon utrke se zahvalio ChatGPT-u nazvavši ga "revolucionarnom tehnologijom".

"Posljednjih šest mjeseci treniram s ChatGPT-om," rekao je 25-godišnji Muraškovski novinarima.

"Nije to bila samo taktika. To je bila polovica mog plana treninga, motivacija i tako dalje. Dakle, to je bio ogroman volumen svih mojih treninga. Koristio sam ga kao psihologa, trenera, a ponekad i kao liječnika."

Dodao je da bi umjetna inteligencija s vremenom mogla zamijeniti dio posla koji obavljaju ljudski treneri.

"Ne u potpunosti, ali dio toga, svakako. Vjerujem u to, to je revolucionarna tehnologija," kazao je.

Ukrajina je do sada na ZPOI Milano-Cortina osvojila deset medalja - tri zlata, dva srebra i pet bronci. Ljestvicu medalja predvode Kinezi sa 23 medalje, od čega je devet zlata.

Biatlon ZOI 2026. ZOI

