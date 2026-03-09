Naši Portali
MAJKA ŽRTVA ČERNOBILA

Iza nje je mučna i potresna priča: Živjela je u sirotištu, a onda je izvela čudo za pamćenje

Para Biathlon - Training
Sarah Meyssonnier/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.03.2026.
u 15:15

Rođena je kao Oksana Aleksandrova Bondarčuk u ukrajinskom Hmeljnickom, tri godine na nuklearne katastrofe u Černobilu. Njezina majka je bila izložena radijaciji, pa je Oksana rođena je s invaliditetom i nizom malformacija

Amerikanka Oksana Masters (36) osvojila je zlatnu medalju u parabiatlonu na 7.5 km u Teseru osvojivši već 20. paraolimpijsku medalju u karijeri. Masters je na stazi u Teseru pobijedila ispred sunarodnjakinje Kendall Gretsch i Njemice Anje Wicker.

"Nisam ovo očekivala, 20 medalja zvuči tako nestvarno. Svaka pojedina medalja je jednako važna jer ima drugačije putovanje. Iskreno, nisam očekivala ni postolje, a kamoli zlato," kazala je 36-godišnja parasportašica.

Masters je devet medalja osvojila u para skijaškom trčanju, šest u biatlonu, četiri u para biciklizmu, te jednu u paraveslanju. Iza nje je nevjerojatna priča od mučnog djetinjstva, do paraolimpijske slave.

Rođena je kao Oksana Aleksandrova Bondarčuk u ukrajinskom Hmeljnickom, tri godine na nuklearne katastrofe u Černobilu. Njezina majka je bila izložena radijaciji, pa je Oksana rođena je s invaliditetom i nizom malformacija. Prve godine je provela u sirotištu nakon što su je biološki roditelji ostavili.

Nakon što je napunila sedam godina, Oksanu je posvojila američka profesorica komunikacijskih poremećaja Gay Masters koja nema biološke djece. Nakon što se preselila u Sjedinjene Države 1997. godine, Oksani su amputirane obje noge iznad koljena, lijeva noga s devet godina, a desna noga s 14 godina.

U godinama koje su uslijedile postala je jedna od najodlikovanijih američkih paraolimpijka svih vremena i snažna zagovornica paraolimpijskog pokreta.

"Za mene postoji vrlo snažan 'zašto', gdje je svaki zamah važan. To je za svakog paraolimpijca, svakog sportaša s invaliditetom koji je bio zanemaren i kojem je rečeno da nikada neće biti dovoljan i da ne pripada," kazala je.

Opening Ceremony
36
SVEČANO OTVORENJE

Otvaranje Paraolimpijskih igara bojkotirala hrvatska Vlada i brojni političari, Milanović poslao izaslanika

Svečanost su bojkotirali i brojni političari i delegacije. U znak solidarnosti s Ukrajinom hrvatska Vlada je koncem veljače donijela odluku kako predstavnici Vlade neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja, s obzirom da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.

