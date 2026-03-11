Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROLIGA

Grčka legenda napustila klupu kluba u teškoj financijskoj situaciji

FIBA EuroBasket 2025 - Third Place Game - Greece v Finland
INTS KALNINS/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.03.2026.
u 15:51

Ove sezone momčad je opet odlično krenula, nakon 22 kola u Euroligi je bila na omjeru pobjeda i poraza 15-7, ali uslijedio je crni niz od sedam poraza u osam utakmica

Grčki košarkaški trener Vasilis Spanoulis više nije trener aktualnog europskog doprvaka Monaca s kojim je sporazumno raskinuo ugovor.

Spanoulis je na klupu Monaca stigao u studenom prošle godine te ga je prošle sezone odveo do finala Eurolige u kojem je izgubio od Fenerbahcea.

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla

Ove sezone momčad je opet odlično krenula, nakon 22 kola u Euroligi je bila na omjeru pobjeda i poraza 15-7, ali uslijedio je crni niz od sedam poraza u osam utakmica i pad na deveto mjesto ljestvice sa 16-14. U francuskom prvenstvu Spanoulis je ostavio Monaco na vrhu poretka s omjerom 18-2.

Usprkos odlasku iz Monaca, Spanoulis ipak nije potpuno bez obaveza jer i dalje obnaša dužnost grčkog izbornika na koju je stupio još u listopadu 2023.
Ključne riječi
trener otkaz Monaco Vasilis Spanoulis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!