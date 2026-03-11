Grčka legenda napustila klupu kluba u teškoj financijskoj situaciji

Grčki košarkaški trener Vasilis Spanoulis više nije trener aktualnog europskog doprvaka Monaca s kojim je sporazumno raskinuo ugovor.

Spanoulis je na klupu Monaca stigao u studenom prošle godine te ga je prošle sezone odveo do finala Eurolige u kojem je izgubio od Fenerbahcea.

Ove sezone momčad je opet odlično krenula, nakon 22 kola u Euroligi je bila na omjeru pobjeda i poraza 15-7, ali uslijedio je crni niz od sedam poraza u osam utakmica i pad na deveto mjesto ljestvice sa 16-14. U francuskom prvenstvu Spanoulis je ostavio Monaco na vrhu poretka s omjerom 18-2.

Usprkos odlasku iz Monaca, Spanoulis ipak nije potpuno bez obaveza jer i dalje obnaša dužnost grčkog izbornika na koju je stupio još u listopadu 2023.