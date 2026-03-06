Čak 27 zemalja nije poslalo sportaše na otvaranje, Rusi sa zastavom nakon 12 godina

Osim sportske i kulturne, svečanost otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Veroni imala je i političku dimenziju. Odluka Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) da dopusti nastup za ukupno deset ruskih i bjeloruskih paraolimpijaca pod njihovom nacionalnom zastavom i himnom, izazvao je val ogorčenja i prosvjeda.

Očekivano, najžešći prigovori stizali su iz Ukrajine koja je najavila kako će bojkotirati svečanost otvaranja ZPOI u Veroni. Ukrajincima su se priključile i Češka, Estonija, Litva, Poljska, Finska i Latvija.

IPC je objavio kako je sedam zemalja službeno objavilo bojkot svečanosti, međutim dio zemalja, također nije poslao svoje sportaše na ceremoniju otvaranja, iako nisu izravno navele da je to zbog sudjelovanja Rusije na igrama. Dio zemalja je pak, odustao od ceremonije zbog natjecanja zakazanih za sljedeće jutro.

Ukupno od 55 zemalja, 27 nije poslalo sportaše već su volonteri samo hodali sa zastavama i natpisima zemalja. Budući da mnoge delegacije nisu poslale sportaše na ceremoniju, IPC je odlučio da će zastave nositi volonteri, a ne sportaši. Hrvatsku su na svečanosti predstavljali alpinci Lucija Smetiško i Dino Sokolović, te treneri Luka Dobrinić i Dario Maravić.

Svečanost su bojkotirali i brojni političari i delegacije. U znak solidarnosti s Ukrajinom hrvatska Vlada je koncem veljače donijela odluku kako predstavnici Vlade neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji, s obzirom da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.

S druge strane predsjednik RH Zoran Milanović je imenovao predstojnika Ureda Orsata Miljenića kao njegovog izaslanika na svečanosti otvaranja. Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, na otvaranju 14. ZPOI sudjelovao je i Tomislav Paškvalin, povjerenik Predsjednika Republike za sport. Milanović je u svom priopćenju naveo kako smatra da hrvatske sportašice i sportaši – kako olimpijci, jednako tako i paraolimpijci - zaslužuju podršku hrvatskih institucija na tako važnim međunarodnim natjecanjima jer oni na sportskim borilištima zastupaju i brane ime Republike Hrvatske.

Međunarodni paraolimpijski odbor je u petak objavio i kako jedini iranski paraolimpijski sportaš koji je trebao nastupiti na Igrama u Milanu Cortini prisiljen odustati zbog rata na Bliskom istoku, nakon što mu je onemogućeno putovanje u Italiju.

Predsjednik IPC-a Andrew Parsons je poručio kako je dozvola Rusima i Bjelorusima, bio dio demokratskog procesa koji se odvija sa svim zemljama članicama prije svakih ljetnih i zimskih POI:

"Prošlog rujna bilo je treći put da je Opća skupština glasala o ovoj temi, 2022. je rezultat bio potpuna suspenzija, 2023. godine djelomična suspenzija, a 2025. nije bilo suspenzije. Ne možemo birati kada ćemo biti demokratski," kazao je prije nekoliko dana.

Predsjednik IPC-a također je rekao da bi fokus igara trebao biti na društvenoj poruci, tvrdeći: "Paraolimpijske igre su jedini događaj globalnog dosega koji stavlja osobe s invaliditetom u središte pozornosti. Dakle, ovo je važna poruka svijetu da ako im se pruže prilike, ako uklonimo prepreke, osobe s invaliditetom mogu raditi što god žele. Igre su važne za slanje te poruke," poručio je.