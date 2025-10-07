Ukrajinac potpisao za Slavoniju, dobili smo kandidata za olimpijsku medalju

Gimnastičar Illia Kovtun, višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak, potpisao je ugovor s Gimnastičkim klubom Osijek Žito, čime je formalno postao član ovoga kluba.

Mladi i perspektivni ukrajinski gimnastičar ljetos je dobio hrvatsko državljanstvo te će ubuduće nastupati pod hrvatskom zastavom. Od početka ruske agresije na Ukrajinu, trenira i živi u Osijeku, a da mu osječka sportska klima itekako odgovara, svjedoči i srebro na ručama s kojim se vratio s Olimpijskih igara u Parizu prošle godine.

- Illia Kovtun je itekako dobrodošlo pojačanje hrvatskog tima reprezentativaca. Hrvatska posljednjih 20 godina postiže dobre rezultate na svim razinama, europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim igrama.

Jako je teško nama iz male zemlje boriti se s ostatkom svijeta kako bismo zadržali takav rezultatski kontinuitet pa ćeu tom smislu 22-godišnji Illia biti jako velika podrška našoj reprezentaciji koju čine Filip Ude, Tin Srbić, naš Osječanin Aurel Benović, kao i mlade snage koje dolaze, a to su svakako Mateo Žugec i Marko Sambolec, koji će nastupati na predstojećem svjetskom prvenstvu u Jakarti.

Illia Kovtun trenutačno je jedan od najboljih gimnastičara svijeta,'a pred njim su, ako ga zdravlje posluži, sigurno još dva olimpijska ciklusa, u Los Angelesu 2028. i u Brisbaneu 2032. godine.

Očekujemo u svih tih osam godina rezultate za našu domovinu i da Illia, s našim dečkima, proslavi ime našega grada, kluba i Hrvatske u svijetu – poručio je Vladimir Mađarević, izbornik seniorske gimnastičke reprezentacije Hrvatske i glavni trener u GK Osijek Žito.

Uz Kovtuna, ugovor je potpisala i njegova trenerica Iryna Gorbacheva, što je još jedan veliki dobitak za GK Osijek Žito.

- Sretan sam što su Illia i njegova trenerica odabrali Osijek i Gimnastički klub Osijek Žito za svoj novi dom, a mi ćemo dati sve od sebe da se oni kod nas dobro osjećaju.

Trener i sportaš čine obitelj, a naša je privilegija što su se, iako su ih htjeli svi u Europi, odlučili baš za nas i na tome im hvala. Koliko nam je važan Illia, toliko nam je važna i njegova trenerica, koja je sigurno jedna od najboljih u Europi i sutra će, tu kod nas, stvarati nove vrhunske gimnastičare – rekao je Marko Pipunić, predsjednik GK Osijek Žito.

Zašto je baš u Osijeku i Hrvatskoj odlučio nastaviti svoj život i sportsku karijeru, Illia Kovtun objasnio je na hrvatskom jeziku kojega je jako dobro svladao.

- Kada je počeo rat u Ukrajini, došli smo u Osijek, gdje smo nastavili trenirati, a u tome su nas podržavali trener Vladimir Mađarević i Marko Pipunić.

Odlučili smo na kraju kako je najbolji mogući izbor da dalje nastupamo za Hrvatsku. U Osijeku imamo najbolje uvjete, vrhunsku dvoranu i veliku pomoć, i u dvorani i izvan nje, na čemu se svima zahvaljujemo – istaknuo je Kovtun.

Trener Vladimir Mađarević objasnio je kako od 10. srpnja traje jednogodišnja karantena za Illiu Kovtuna, što je uobičajeno u slučajevima kada matična zemlja ne prihvati prelazak sportaša u drugu zemlju.

- Kada 10. srpnja 2026. karantena istekne, moći će nastupati za Hrvatsku, što je nama idealno rješenje s obzirom na to da je u kolovozu iduće godine Europsko prvenstveno u Zagrebu, koje je ujedno i kvalifikacijsko za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u jesen 2026.

Illia će, tako, na dva najvažnija natjecanja u sljedećoj godini imati mogućnost nastupa za hrvatsku reprezentaciju, kao i započeti kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu – zaključio je izbornik Mađarević.