Ovoga dinamovca javnost sada pribija na križ i žestoko kritizira. Neke stvari se brzo zaboravljaju...

U nogometu, pa i u ostalim sportovima brzo se zaboravlja što je bilo jučer, postoji samo danas i sutra. Nerijetko je to nepravedno, a takvu nepravdu sad doživljava vratar Dinama Ivan Nevistić.

Navijači puk navalio je na njega zbog greške koju je napravio protiv Lokomotive u tom 1:2 maksimirskom porazu. Da, pogriješio je, loše je primio jednu nimalo ugodno vraćenu loptu od McKenne, odbila mu se i nakon toga je skrivio jedanaesterac. Po njegovoj reakciji na kaju utakmice vidjelo se koliko mu je bilo krivo zbog toga, bijesno je bacio rukavice jer je čovjeku stalo, nije mu bilo svejedno zbog poraza i greške koju je napravio.

Nadalje, istina je da mu ispucavanja, pogotovu duga nisu dobra, rijetko će pogoditi pravu loptu koja bi napadača izbacila u dobru situaciju, često njegova ispucavanja na krilne pozicije završavaju u autu. Sličan je problem svojevremeno u Dinamu imao i Dominik Livaković, i njega se prozivalo zbog lošeg igranja nogom, a znamo kakav je vrata postao i što je sve obranio u Dinamu.

No, zar nije brdo toga obranio i Nevistić, pa bio je jedan od najboljih igrača Dinama u posljednjoj šampionskoj sezoni, spašavao plave kad su u polju griješili. No, sve se to zaboravlja i sad navijači traže novog golmana. Nepravedno je pribijen na križ kao najveći krivac, a koliko su drugi igrači izgubili lopti, napravili glupe prekršaje, odigrali krivi pas, složili kontranapad suparniku. Vratarska pozicija je specifična, te greške su uvijek skupe i jako vidljive, ali to ne znači da golman koji pogriješi nije dobar. Nevistiću treba dati podršku, prije svega klub i stožer, suigrači, svi moraju stati uz njega i dati mu podršku.

Nije samo Nevistić meta žučnih kritika, neki su se nakon posljednje dvije utakmice okomili i na Brunu Godu. Protiv Maccabija je 'visio' na dijagonalne lopte, ali visio je jer mu nitko nije pomagao i ostajao je na širokom prostoru sam i patio je dok to plavi tijekom utakmice nisu korigirali. Protiv Gorice nije bio u pravom izdanju, možda ga je trebalo odmoriti jer otkako se nametnuo i izborio mjesto ispred Perez-Vinlöfa, stalno igra i moglo ga se odmoriti. Do prije 15 dana bio je čudo, otkriće, a sad odjednom ne valja? Valjalo bi biti malo objektivniji i pribijati na križ igrače zbog jedne ili dvije slabije partije. No, navijači i 'komentatori' na društvenim mrežama imaju pravi izreći što misle, a na igračima je da se tim nauče živjeti.