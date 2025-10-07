Stigle tužne vijesti o Michaelu Schumacheru: 'Više ne može govoriti, možda ga više nikad nećemo vidjeti'

Gotovo 12 godina nakon teške nesreće na skijanju, zdravstveno stanje sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera i dalje je obavijeno velom tajne. No, posljednje informacije koje dolaze iz kruga njegovih bliskih prijatelja otkrivaju tužnu stvarnost:legendarni vozač uglavnom je prikovan za krevet i više ne može komunicirati govorom, prenosi Daily Mail.

Njegov bivši menadžer Flavio Briatore u lipnju je izjavio:

- Ako zatvorim oči, vidim ga kako se smije nakon pobjede. Radije ga se sjećam takvog nego kako leži u krevetu. I dalje često razgovaram s Corinnom.

Slične riječi uputio je i njemački novinar Felix Görner, koji je otkrio da je Schumacher "potpuno ovisan o njegovateljima":

- On više ne može izražavati misli jezikom. To je vrlo tužno stanje. Bio je heroj, neuništiv, a sada se svi samo držimo nade. No, on jednostavno nije dobro i vjerojatno ga više nikada nećemo vidjeti.

Njemački mediji navode da o Schumacheru 24 sata dnevno skrbi tim od čak 15 ljudi. Otkriva se i da je "djelomično bespomoćan, potreban mu je stalni nadzor i vidno je obilježen ozljedama".