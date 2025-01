Uhićena četiri navijača Dinama. Radili su nered u zračnoj luci, odmah su završili na sudu

Četvorica navijača Dinama uhićena su u Dublinu prilikom polijetanja, piše irski portal The Journal. Navode kako su željeli putovati u London na utakmicu Dinama i Arsenala, no počeli su stvarati probleme prije poljetanja aviona. Uhićeni su i optuženi za ometanje i uvredljivo ponašanje. Polijetanje aviona je kasnilo zbog njihovih postupaka, navode irski mediji.

Odmah su izvedeni pred sud, a jedan je u svojoj obrani izrazio žaljenje zbog odgode polijetanja, no dodaje kako smatra da svojim postupcima nisu do uzrokovali. Ostale optužene osobe nisu dale izjavu. Policija je od suda tražila da im bude izrečena mjera temeljem koje moraju biti trijezni u zračnoj luci, no sudac je tu naredbu proširio na sve javne prostore. Postupak još uvijek nije dovršen.

U Londonu smo imali priliku gledati poraz Dinama koji je praktički potvrdio da je plavima preostala još jedna utakmica u ovoj sezoni Lige prvaka. Arsenal je poveo već u drugoj minuti golom Declana Ricea. Arsenal je u drugom dijelu postigao nova dva pogotka, a strijelci su bili Kai Havertz u 66. i Martin Odegaard u 91. minuti. Dinamo nije uspio uputiti udarac u okvir gola, a najbolje su prilike imali tijekom posljednje trećine prvoga poluvremena kada su neozbiljnost i nepromišljenost londonskih stopera dovele njihovu momčad u nekoliko neugodnih situacija koje su usprkos tome bez većih poteškoća uklonjene.

Dinamo je tako ostao na osam bodova i trenutačno se nalazi na 26. mjestu ljestvice. Osam najboljih klubova Lige prvaka direktno prolaze dalje, dok će klubovi od 9. do 24. pozicije dodatno razigravati. Dinamo još uvijek može biti u krugu 24 najbolje momčadi, ali mu treba pobjeda protiv Milana u Zagrebu, u zadnjem kolu. No, u određenim kombinacijama Dinamu čak i pobjeda neće biti dovoljna za prolaz dalje. Ta se utakmica igra iduće srijede.