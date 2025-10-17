Naši Portali
STRAVIČAN ČIN

Ubijen predsjednik drugoligaškog kluba: Upucali ga na autocesti

17.10.2025.
u 16:00

Demosthenous je bio nogometno vrlo aktivan te je bio predsjednik prvoligaša Arisa prije nego što je tu funkciju preuzeo u Karmiotissu

Stravične vijesti dolaze nam s Cipra gdje je u petak ujutro ubijen poduzetnik i predjsednik tamošnjeg drugoligaša KarmiotissaStavros Demosthenous. On je upucan dok je bio u svom automobilu, a preminuo je na putu do bolnice piše Cyprus Mail.

Demosthenous je upucan u blizini svoje kuće u Ayios Athanasios. Prema policijskom izvješću, put mu je presjekao kombi nakon čega je u njega pucala osoba na motociklu, a policija je kasnije pronašla zapaljen kombi koji odgovara opisu. Nakon pucnjave, žrtvin sin pokušao je oca hitno prevesti u bolnicu, no doživio je prometnu nesreću na cesti.

Mirko se već sprema za borbu, bit će favorit u meču po boksačkim pravilima

Zaustavio je potom drugi automobil i zamolio vozača da ih odveze do bolnice, no untaoč brzoj reakciji, Demosthenousu nije bilo spasa pa su liječnici u bolnici u Limassolu mogli samo potvrditi smrt. 

Demosthenous je bio nogometno vrlo aktivan te je bio predsjednik prvoligaša Arisa prije nego što je tu funkciju preuzeo u Karmiotissu. Spominjalo ga se i u kontekstu novog predsjednika Ciparskog nogometnog saveza, no odlučio se ne kandidirati. Utakmica između njegovog Karmiotissa i Asil Lyse koja se trebala igrati u petak je odgođena.

