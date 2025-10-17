Mladi nogometaš preminuo nakon što se srušio na terenu: Izašli detalji

Nogometni svijet trese nova tragedija. Nogometaš kazahstankog drugoligaša Khan Tengrija Dias Tuleu preminuo je u dobi od samo 19 godina nakon što se srušio na terenu u utakmici druge lige protiv Ekibastuza.

Tragični događaj odvio se u 65. minuti susreta. Tuleu je pokušao istegnuti nogu kada se srušio na teren i pritom se onesvijestio. Liječnici su brzo reagirali te je Tuleu na nosilima iznesen s terena no pokušaji reanimacije nažalost nisu uspjeli.

- Nogometni savez Kazahstana s dubokom tugom primio je vijest o smrti napadača Diasa Tuleua. Iako izrazito mlad, bio je poznat po svojoj strasti prema nogometu i velikom talentu. Njegov prerani odlazak je nenadoknadiv gubitak. U ovim teškim trenucima dijelimo bol s njegovom obitelji, prijateljima i klubom - napisali su iz kazahstankog nogometnog saveza.

Tuleu je bio produkt akademije Kairat Almatyja, kluba koji ove sezone debitira i Ligi prvaka te je već igrao protiv najuspješnijeg kluba u povijesti tog natjecanja - Real Madrida. Khan Tengriju se pridružio u proljeće 2024., a za klub je odigrao 47 utakmica te zabio tri pogotka. Primarno je igrao na poziciji lijevog krila.

