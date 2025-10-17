Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA

Mladi nogometaš preminuo nakon što se srušio na terenu: Izašli detalji

Svijeća
Pixabay
VL
Autor
Karlo Koret
17.10.2025.
u 11:12

Tuleu je bio produkt akademije Kairat Almatyja, kluba koji ove sezone debitira i Ligi prvaka te je već igrao protiv najuspješnijeg kluba u povijesti tog natjecanja - Real Madrida

Nogometni svijet trese nova tragedija. Nogometaš kazahstankog drugoligaša Khan Tengrija Dias Tuleu preminuo je u dobi od samo 19 godina nakon što se srušio na terenu u utakmici druge lige protiv Ekibastuza.

Tragični događaj odvio se u 65. minuti susreta. Tuleu je pokušao istegnuti nogu kada se srušio na teren i pritom se onesvijestio. Liječnici su brzo reagirali te je Tuleu na nosilima iznesen s terena no pokušaji reanimacije nažalost nisu uspjeli. 

Mirko se već sprema za borbu, bit će favorit u meču po boksačkim pravilima

- Nogometni savez Kazahstana s dubokom tugom primio je vijest o smrti napadača Diasa Tuleua. Iako izrazito mlad, bio je poznat po svojoj strasti prema nogometu i velikom talentu. Njegov prerani odlazak je nenadoknadiv gubitak. U ovim teškim trenucima dijelimo bol s njegovom obitelji, prijateljima i klubom - napisali su iz kazahstankog nogometnog saveza.

Tuleu je bio produkt akademije Kairat Almatyja, kluba koji ove sezone debitira i Ligi prvaka te je već igrao protiv najuspješnijeg kluba u povijesti tog natjecanja - Real Madrida. Khan Tengriju se pridružio u proljeće 2024., a za klub je odigrao 47 utakmica te zabio tri pogotka. Primarno je igrao na poziciji lijevog krila.

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
nogometaš smrt Kazahstan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još