NA RUBU

Trener iz susjedstva preminuo nakon utakmice, klub krivi suce: 'Odnijela ga je nepravda protiv koje se godinama borimo'

VL
Autor
Večernji.hr
15.10.2025.
u 16:20

Unatoč brzoj intervenciji Hitne pomoći i naporima liječnika Kantonalne bolnice Zenica, srce našeg Emira Karadže prestalo je kucati. Srce velikog čovjeka, trenera i sportaša koji je živio za rukomet, za svoju Iskru i svoje igrače

Tragične vijesti dolaze nam iz susjedne Bosne i Hercegovine. Trener tamođnjeg rukometnog kluba Iskre iz Bugojna, Emir Karadža, preminuo je nakon utakmice svog kluba s Čelikom iz Zenice. Karadži je, kako je klub objavio, pozlilo izvan jednog restorana nakon pisanja žalbe na sudačke odluke u toj utakmici. Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto dogažaja, no pokušaji reanimacije nažalost nisu uspjeli. 

Priopćenje Iskre prenosimo u cijelosti: 

"Za vrijeme utakmice sudački par Brkić/Zuko svojim je odlukama u više navrata oštetio našu momčad, dodijelivši čak tri crvena kartona našim igračima u situacijama koje su se mogle sankcionirati blažim kaznama. Delegat utakmice, E. Konjičanin, nije reagirao na očite nepravde i propuste u suđenju.

Bez obzira na sve, naši igrači su nakon utakmice čestitali ekipi Čelika na pobjedi. Trener Emir Karadža, zajedno sa službenim predstavnikom i delegatom, nakon utakmice se povukao u obližnji restoran kako bi napisao službenu žalbu, ne želeći dodatno spominjati navijačke incidente niti stvarati tenzije između klubova.

U tom trenutku, prišli su mu suci utakmice, iako ih je zamolio da ga ostave dok ne završi pisanje žalbe. Nedugo zatim, treneru je izvan restorana pozlilo. Unatoč brzoj intervenciji Hitne pomoći i naporima liječnika Kantonalne bolnice Zenica, srce našeg Emira Karadže prestalo je kucati. Srce velikog čovjeka, trenera i sportaša koji je živio za rukomet, za svoju Iskru i svoje igrače.

Emira je, nažalost, odnijela nepravda – ona protiv koje se godinama borimo. Tražimo od Rukometnog saveza BiH, Saveza FBiH i Sudačke organizacije da napokon reagiraju. Zahtijevamo pošten odnos prema svim klubovima, odgovornost sudaca i zaštitu onih koji iskreno vole sport. Prije svega, tražimo pravdu za našeg Emira" - napisali su iz kluba.

Ključne riječi
smrt Bosna i Hercegovina rukomet

