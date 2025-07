U teškom trenutku Marin Rozić vraća se u Cibonu na mjesto sportskog direktora

Nakon ispadanja iz Prve ABA lige ali i u četvrtfinalu domaćeg Prvenstva, u Košarkaškom klubu Cibona povukli su prvi konkretan potez. S obzirom na to da od odlaska američkog trenera Chrisa Thomasa klub nije imao sportskog direktora, a to znači veći dio netom završene sezone, na to radno mjesto ponovo je imenovan Marin Rozić (42).

A riječ je o dugogodišnjem igraču Cibone, koji je nakon 16 igračkih sezona (od 2004. do 2020.), što je u današnje vrijeme rijedak primjer lojalnosti jednoj sredini, radio kao sportski direktor, sve do odluke o njegovu smjenjivanju u ljeto 2023. Tada je tu dužnost preuzeo, također bivši cibos, Dalibor Bagarić no on se relativno brzo razišao s direktorom Tomislavom Šerićem pa se sredinom sezone povukao.

Nakon odlaska s dužnosti operativca zaduženog za sportsku politiku, Rozić se povukao u rodni Mostar a na Ciboninim utakmicama ga se moglo vidjeti tek tu i tamo. No, sada se vraća u punom kapacitetu i pred njim je iznimno težak posao sklapanja momčadi za sezonu koja po ovaj klub izgleda nikad neizvjesnijom.

Kao što je poznato, kao klub koji je ispao iz Prve ABA lige, Cibona ne želi plaćati pozivnicu tešku 200.000 eura da bi ipak igrala u najvišem rangu regionalnog klupskog natjecanja a niži rang istog ne želi igrati. S druge strane, direktor Šerić prijavio je Cibonu Hrvatskom košarkaškom savezu kao kandidata za igranje Fibina Europa Cupa no još uvijek je nejasno hoće li se to i ostvariti. Zapravo, Cibona će igrati to natjecanje ali još nije poznato hoće li od Saveza dobiti 250 tisuća eura obećanih hrvatskim klubovima koji žele igrati Fibina klupska natjecanja a ne regionalnu ligu naslonjenu na konkurentsku Euroligu.