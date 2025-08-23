Naši Portali
DALEKO OD SPORTA

U Jugoslaviji je bila zvijezda, onda je nestala: Zaboravljena sam i boli me, posebno mi smeta jedno

Privatna fotografija
VL
Autor
Vecernji.hr
23.08.2025.
u 15:25

- Moglo bi se reći da se osjećam zaboravljeno. Nema me u medijima više od dvadeset godina. Ljudi su me zaboravili, ali boli me što me se Hrvatski teniski savez nikad ne sjeti kada su neke obljetnice – govori Sabrina koja je bila prva izbornica hrvatske FED reprezentacije, od 1992. do 1994. godine.

Sabrina Goleš (60) bila je osamdesetih jedna od najboljih tenisačica u bivšoj Jugoslaviji. Bila je prvakinja Jugoslavije u svim kategorijama, a 1983. godine službeno je bila treća svjetska juniorka. Na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, gdje je tenis bio pokazni sport, osvojila je srebrnu medalju izgubivši u finalu od Steffi Graff. Iste godine igrala je finale FED kupa i bila 27. na WTA ljestvici.

Veliki uspjeh postigla je u FED kupu gdje je s reprezentacijom bivše Jugoslavije bila treća.

- Da, tada su za reprezentaciju igrale dvije Hrvatice – Šašak i ja te Slovenka Mimi Jaušovec. Nažalost, taj se rezultat nigdje u Hrvatskoj ne spominje kao uspjeh, već se pripisuje Srbiji, što nema nikakve veze. To mi jako smeta. Godinu dana prije za reprezentaciju bivše držale igrale su tri Hrvatice, Renata, ja i Tanja Dubravčić i bile smo osme. Ni to se nigdje u Hrvatskoj ne spominje niti se cijeni. Smeta mi što se moja srebrna medalja s Igara ne cijeni dovoljno - rekla je jednom prilikom u razgovoru za Večernji list. 

- Živjela sam na Floridi kada sam dobila poziv Saveza da prihvatim mjesto izbornice. Tada su za Hrvatsku igrale Ercegović, Murić, Palaversić i Matić. Sami smo skupili novac da bismo otišli na turnir u Atenu. Zadnje godine mog mandata ušli smo u svjetsku skupinu kada su nam se priključile Majoli i Talaja. Moram istaknuti da sam radila kao volonter, bez ikakve novčane naknade. Nije mi bilo ni važno jer je u to vrijeme bio jak nacionalni zanos pa mi ništa nije bilo teško. Htjela sam da ženska reprezentacija Hrvatske bude jaka kao što je u to vrijeme bila muška u kojoj su igrali Orešar, Prpić i Ivanišević.

- Žao mi je što sam prestala igrati s 25 godina i žao mi je što nisam produljila karijeru za dvije godine jer bih onda igrala za Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine - priznala je. 

- Danas živim daleko od tenisa. Prvo sam odgajala djecu, potom sam radila u suprugovoj tvrtki, pa sam se bavila bolesnim roditeljima... U međuvremenu mi je umro otac, imala sam tako neke stresne obiteljske situacije - zaključila je Sabrina.

