UTRKA S VREMENOM

Kakav šok za Dalića: Najskuplji hrvatski igrač upitan za Svjetsko prvenstvo

VL
Večernji.hr
05.01.2026.
u 18:34

23-godišnjak i najskuplji obrambeni igrač u povijesti nogometa ovog će se tjedna podvrgnuti operaciji te mu nakon toga slijedi rehabilitacija

Joško Gvardiol teško se ozlijedio u utakmici 20. kola engleske Premier lige između njegovog Manchester Cityja i Chelseaja. Hrvatski reprezentativac morao je napustiti teren u 54. minuti, a do jutros se čekala snimka magnetske rezonance koja je samo potvrdila crne sumnje. Gvardiol je doživio težu ozljedu skočnog zgloba zbog koje se obično pauzira između četiri i pet mjeseci, pišu 24sata.

Šok je to i za izbornika Zlatka Dalića budući da 11. lipnja počinje Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku što znači da nije jasno hoće li Gvardiol moći nastupiti na svom drugom Mundijalu. 

23-godišnjak i najskuplji obrambeni igrač u povijesti nogometa ovog će se tjedna podvrgnuti operaciji te mu nakon toga slijedi rehabilitacija. Klupska sezona za njega je gotovo pa sigurno završila, a ostaje za vidjeti hoće li se oporaviti na vrijeme da s reprezentacijom otputuje preko Atlantika.

Dalić sada potencijalno mora tražiti nova rješenja za čak dvije pozicije budući da se Gvardiol jednako dobro snalazi na lijevom beku i stoperu.
ozljeda hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić Joško Gvardiol

