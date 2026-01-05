Dobra vijest - nema više ozljeđenih, svi konkuriraju za EP

Rukometaši Hrvatske pripremaju se u Prelogu za predstojeće europsko prvenstvo koje 15. siječnja počinje u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, odmah je krenuo s dobrim vijestima.



- Lučin, Srna i Klarica treniraju i ne osjećaju nikakve posljedice ozljeda koje su imali. Dakle, oni su spremni za turnir. Imamo nekih novih ozljeda, kod sasvim drugih igrača, ali vjerujem da ni to nije tako strašno pa za sada svih 22 igrača konkurira za europsko prvenstvo – rekao je Sigurdsson.

U Prelogu je trenutačno 22 igrača, no ubrzo će izbornik smanjiti broj za dva imena. Naime, na europsko prvenstvo vodit će dvadeset igrača. Ako svi budu zdravi onda je nekako logično da višak budu dva vanjska igrača. Na prvu to su Ćeško i P. Martinović. Naravno, uvijek postoji mogućnost da se netko ozlijedi i da ne može pomoći reprezentaciji. U tom slučaju se imena putnima mijenjaju.

- Pripreme su dobre, imamo dobar duh i u dobrom smo ritmu nakon Nove godine. Čeka nas utakmica protiv Njemačke, koja će biti izuzetno važna. Imamo dobru konkurenciju na pozicijama, nastojim pripremiti neke nove stvari, razmišljanja. Svaki dan nam je vrlo važan, svaka minuta dragocjena. Njemačka? Imaju odličnu obranu i sjajne vratare. To su igrači koji igraju najjaču ligu na svijetu. Njemačka ima jako malo velikih izmjena u odnosu na olimpijske igre gdje su osvojili srebro. Njihov izbornik Alfred Gislasson je moj prijatelj, jako dugo, igrali smo zajedno u reprezentaciji – istaknuo je Sigurdsson. Ivan Martinović će prvi put kao kapetan voditi Hrvatsku na jednom velikom natjecanju.



Igrao sam dugo godina u Njemačkoj, promijenio nekoliko klubova. Sad sam u Mađarskoj, ali iskreno mi nedostaje Bundes liga. Dvije utakmice protiv Njemačke bit će nam dobar test uoči europskog prvenstva, da vidimo gdje smo u ovom trenutku i čemu se možemo nadati na EP-u. Istina, Njemačka nam nekako leži, zadnja četiri puta smo ih pobijedili, čak jednom na njihovom parketu, na europskom prvenstvu 2024.godine – istaknuo je Martinović.

Dominik Kuzmanović, vratar Hrvatske, jako dobro poznaje njemačke igrače. Brani u Gummersbachu, a Nijemci ga se jako dobro sjećaju s EP-a 2014. kada je protiv njih imao 22 obrane.

- Jedva čekam da opet istrčimo u zagrebačkoj Areni i da se prisjetimo divnih dana od prije godinu dana. Čuo sam da su ulaznice brzo otišle i to mi je drago. Inače, u njemačkoj reprezentaciji igraju čak četvorica mojih suigrača iz Gummersbacha. Njih četvorica sigurno će osvježiti Njemačku. Schluroff je odličan šuter, potpuno mu je nebitno puca li s deset ili s 12 metara. Kiessler je pojačao obranu i to je jako bitno za vratare koji su im jaka karika s Wolffom u prvom redu. Pokazali su što to znači u dva prijateljska susreta protiv Islanda nedavno. Tu je i Hesseler na desnom krilu – istaknuo je Kuzmanović.

Reprezentativci su iskoristili jučerašnji dan za fotografiranje, za potrebe Europskog prvenstva i EHF-a, ali i za potrebe HRS-a. Posjetio ih je i Ljubomir Kolarek, gradonačelnik koji je izborniku Daguru Sigurdssonu uručio zlatnik grada Preloga, a Dražen Novak, predsjednik gradskog vijeća poklonio je Ivanu Martinoviću sliku anđela.