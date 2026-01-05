Naši Portali
TRAGEDIJA U ISTRI

Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula, cesta zatvorena

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
05.01.2026.
u 15:22

Na mjestu događaja intervenirala je policija, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove tragične nesreće

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 13:25 sati u blizini naselja Vranići, nedaleko od Višnjana. U sudaru su sudjelovala dva vozila, a jedna je osoba smrtno stradala. Druga ozlijeđena osoba prevezena je na liječenje te joj je pružena potrebna medicinska pomoć.

Na mjestu događaja intervenirala je policija, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove tragične nesreće

Zbog provođenja očevida i uklanjanja posljedica nesreće, županijska cesta ZC 5042 trenutačno je zatvorena za sav promet. Vozačima se savjetuje da koriste obilazne pravce preko Vižinade i Baderne.

Ključne riječi
tragedija Istra prometna nesreća

