Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula, cesta zatvorena

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 13:25 sati u blizini naselja Vranići, nedaleko od Višnjana. U sudaru su sudjelovala dva vozila, a jedna je osoba smrtno stradala. Druga ozlijeđena osoba prevezena je na liječenje te joj je pružena potrebna medicinska pomoć.

Na mjestu događaja intervenirala je policija, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove tragične nesreće

Zbog provođenja očevida i uklanjanja posljedica nesreće, županijska cesta ZC 5042 trenutačno je zatvorena za sav promet. Vozačima se savjetuje da koriste obilazne pravce preko Vižinade i Baderne.