Tucak odredio 15 igrača za europsko prvenstvo

Ivica Tucak, izbornik hrvatske seniorske vaterpolske reprezentacije odredio je u Budvi, neposredno uoči početka prijateljskog ogleda protiv momčadi Crne Gore, 15-icu igrača koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.).

U odnosu na popis od 19 igrača, u posljednjem su odabiru otpali vratar Toni Popadić, branič Mislav Ćurković i dvojica vanjskih igrača, Vlaho Pavlić i Ante Jerković.

- Do doslovno zadnjeg trenutka, do ponedjeljka ujutro sam zajedno sa svojim pomoćnicima raspravljao, razmišljao. Donijeli smo na kraju odluku za koju smo uvjereni da je najbolja.

Zahvaljujem se i Popadiću koji je dugo već u reprezentaciji, a posebno želim istaknuti ulogu ove trojice mlađih igrača koji su dali velik obol ovim pripremama, širom si otvorili vrata reprezentacije i do zadnjeg trenutka su bili gotovo pa ravnopravno u konkurenciji za nastup na Europskom prvenstvu.

Zahvaljujem im se, a siguran sam da će u budućnosti nekolicina njih biti na velikim natjecanjima u A reprezentaciji - rekao je Ivica Tucak, izbornik Hrvatske.

Na europsko prvenstvo idu sljedeći igrači - vratari: Marko Bijač (Jadran), Ivan Marcelić (Mladost); centri: Luka Lončar (Mladost), Josip Vrlić (Mladost); braniči: Rino Burić (Pro Recco), Matias Biljaka (Mladost), Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje), Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje); napadači: Loren Fatović (Jadran), Luka Bukić (Mladost), Ante Vukičević (Mladost), Franko Lazić (Mladost), Konstantin Harkov (Mladost), Andrija Bašić (Mladost) i Zvonimir Butić (Jadran).