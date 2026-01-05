Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
Vaterpolo

Tucak odredio 15 igrača za europsko prvenstvo

Zagreb: Trening hrvatske vaterpolo reprezentacije
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
05.01.2026.
u 19:05

Ivica Tucak, izbornik hrvatske seniorske vaterpolske reprezentacije odredio je u Budvi, neposredno uoči početka prijateljskog ogleda protiv momčadi Crne Gore, 15-icu igrača koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Beogradu

Ivica Tucak, izbornik hrvatske seniorske vaterpolske reprezentacije odredio je u Budvi, neposredno uoči početka prijateljskog ogleda protiv momčadi Crne Gore, 15-icu igrača koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.).

U odnosu na popis od 19 igrača, u posljednjem su odabiru otpali vratar Toni Popadić, branič Mislav Ćurković i dvojica vanjskih igrača, Vlaho Pavlić i Ante Jerković.

- Do doslovno zadnjeg trenutka, do ponedjeljka ujutro sam zajedno sa svojim pomoćnicima raspravljao, razmišljao. Donijeli smo na kraju odluku za koju smo uvjereni da je najbolja.

Zahvaljujem se i Popadiću koji je dugo već u reprezentaciji, a posebno želim istaknuti ulogu ove trojice mlađih igrača koji su dali velik obol ovim pripremama, širom si otvorili vrata reprezentacije i do zadnjeg trenutka su bili gotovo pa ravnopravno u konkurenciji za nastup na Europskom prvenstvu.

Zahvaljujem im se, a siguran sam da će u budućnosti nekolicina njih biti na velikim natjecanjima u A reprezentaciji - rekao je Ivica Tucak, izbornik Hrvatske.

Na europsko prvenstvo idu sljedeći igrači - vratari: Marko Bijač (Jadran), Ivan Marcelić (Mladost); centri: Luka Lončar (Mladost), Josip Vrlić (Mladost); braniči: Rino Burić (Pro Recco), Matias Biljaka (Mladost), Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje), Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje); napadači: Loren Fatović (Jadran), Luka Bukić (Mladost), Ante Vukičević (Mladost), Franko Lazić (Mladost), Konstantin Harkov (Mladost), Andrija Bašić (Mladost) i Zvonimir Butić (Jadran). 

Ključne riječi
Toni Popadić Europsko prvenstvo Beograd Hrvatska Vaterpolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!