TENIS

United kup: Uvjerljivi Nijemci, razigrani Zverev

Tennis - Coupe Davis - L'Espagne élimine l'Allemagne et file en finale à Bologne
Laurent Lairys/PsnewZ/Bestimage/
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
04.01.2026.
u 10:17

Mješovita njemačka teniska reprezentacija uspješno je otvorila nastup u skupini F na United kupu u Sydneyju, svladala je s maksimalnih 3-0 Nizozemsku

Alexander Zverev, treći tenisač na svijetu, vodio je svoju Njemačku do premijernog slavlja. Prvi bod Nijemcima je donijela Eva Lys koja je sa 6-2, 6-2 svladala Suzan Lamens, a potom je stvari u svoje ruke preuzeo Zverev.

Prvo je pobijedio Tallona Griekspoora sa 7-5, 6-0, a potom je u paru s Laurom Siegemund bio bolji od Demi Schuurs i Griekspoora sa 6-3, 6-2. Nijemci su tako dobili Nizozemce bez izgubljenog seta, a u ovoj skupini još se nalazi Poljska, reprezentacija koja je u posljednje dvije godine dva puta igrala finale ovog natjecanja i u oba slučaja gubila završni dvoboj.

U skupini E u Perthu je Velika Britanija s 2-1 bila bolja od Japana koji je upisao drugi poraz na natjecanju i time se oprostio od daljnje borbe. Ranije je Grčka s 3-0 bila bolja od Japana.

Britanci su poveli nakon što je Billy Harris svladao Shintara Mochizukija sa 7-6(4), 6-3, dok je Japance u igru vratila Naomi Osaka slavljem 7-6(4), 6-1 protiv Katie Swan. Britanci su do pobjede došli nakon slavlja mješovite kombinacije Olivije Nicholls i Neala Skupskog. Oni su svladali Nao Hibino i Yasutaku Uchiyamu sa 7-5, 4-6, 10-7.

Natjecanje se održava u šest skupina te su u svaku smještene po tri reprezentacije. Pobjednici svake skupine izborit će plasman u četvrtfinale kao i ponajbolja drugoplasirana reprezentacija kako iz Pertha tako i iz Sydneyja.
Ključne riječi
Alexander Zverev tenis United Cup

