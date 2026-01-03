United kup: Fritz izgubio, Amerikanci pobijedili

Američka mješovita teniska reprezentacija pobjedom je započela put prema potencijalnoj obrani naslova na United kupu, natjecanju koje se održava u australskim gradovima Perthu i Sydneyju. U sklopu skupine A Sjedinjene Američke Države su svladale Argentinu 2-1 iako je na startu ovog dvoboja argentinski igrač Sebastian Baez pobijedio favoriziranog Taylora Fritza, šestog tenisača na svijetu, sa 4-6, 7-5, 6-4.

Coco Gauff je donijela bod Amerikancima nakon 6-1, 6-1 slavlja protiv Solane Sierre, dok su SAD-e slavile nakon pobjede mješovitih parova. Gauff i Christian Harrison su svladali Guida Andreozzija i Mariju Carlu sa 6-4, 6-1.

Ranije su Argentinci u ovoj skupini svladali Španjolsku s 3-0. Amerikanci su branitelji naslova, a slavili su i u premijernom izdanju United kupa, 2023. godine.

Natjecanje se održava u šest skupina te su u svaku smještene po tri reprezentacije. Pobjednici svake skupine izborit će plasman u četvrtfinale kao i ponajbolja drugoplasirana reprezentacija kako iz Pertha tako i iz Sydneyja.

U skupini B je Kina svladala Belgiju s 2-1, dok je u skupini C s uvjerljivih 3-0 Švicarska bila bolja od Francuske. Treba izdvojiti pobjedu 40-godišnjeg Stana Wawrinke u maratonu protiv Arthura Rinderknecha od 5-7, 7-6(5), 7-6(5).