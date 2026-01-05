Nova pravila Arene Zagreb. Eksplicitno zabranili korištenje ZDS. Ovo je kazna

Zagrebački holding i podružnica Arena Zagreb nedavno su uveli nove opće uvjete koji reguliraju ponašanje unutar Arene Zagreb. Ovi propisi stupili su na snagu neposredno prije koncerta Marka Perkovića Thompsona. Unutar novih odredbi dva članka eksplicitno se referiraju na protuustavni poklič 'ZDS'. Također navedena je i kazna za sudionike koji prekrše nove odredbe.

Pa tako prema članku 34. novih uvjeta, u svrhu zaštite javnog reda i očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, organizatorima i izvođačima strogo je zabranjeno korištenje, poticanje ili odobravanje upotrebe bilo kakvih simbola, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja. Posebno je istaknuta zabrana korištenja fašističkih i ustaških obilježja, uključujući poklič „Za dom spremni".

Članak 35 precizira sankcije za kršenje ovih odredbi. Ukoliko zakupnik ili izvođač prekrši odredbe članka 34., Zagrebački holding neće sklapati nove ugovore o podzakupu ili korištenju Arene, odnosno drugih površina pod upravom Holdinga, u razdoblju od pet godina. Ove mjere primjenjuju se na sve zakupnike, njihove suradnike, organizatore i izvođače, čime se jasno postavlja okvir odgovornog i zakonitog ponašanja u prostorima pod upravom Grada Zagreba. - stoji u novoj odredbi.

Ovdje imate detaljan prikaz cijelog dokumenta:

Podsjetimo, pjevač Marko Perković Thompson tražio je od Grada dozvolu za održavanje drugog koncerta 28. prosinca u Areni Zagreb, no Tomislav Tomašević mu to nije dozvolio upravo zbog, kako kaže, 'skandiranja protuustavnog pozdrava u Hrvatskoj metropoli'. Thompsonov tim je skupa s njegovim odvjetnikom Androm Marijanovićem kazneno prijavio USKOK-u Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića, zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert.