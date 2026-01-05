Naši Portali
Najnovije vijesti
WTA LJESTVICA

Sabalenka ušla u godinu na vrhu ljestvice, tri Hrvatice u TOP 100

Autor
Hina
05.01.2026.
u 15:00

Među 100 najboljih tenisačica svijeta trenutačno se nalaze tri Hrvatice. Donna Vekić zauzima 69. mjesto sa 935 bodova, stepenicu niže je Antonia Ružić sa 10 bodova manje, dok je Petra Marčinko na 82. mjestu sa 837 bodova.

Bjeloruskinja Arina Sabalenka ušla je u tenisku sezonu 2026. na vrhu svjetske ljestvice, dok se u TOP 100 nalaze tri hrvatske tenisačice, Donna Vekić (69), Antonia Ružić (70) i Petra Marčinko (82).

Sabalenka uvjerljivo vodi sa 10.490 bodova, druga je Poljakinja Iga Swiatek sa 8.178 bodova, dok je na treće mjesto napredovala Amerikanka Amanda Anisimova (6.287) preskočivši sunarodnjakinju Coco Gauff (6.273).

Među 100 najboljih tenisačica svijeta trenutačno se nalaze tri Hrvatice. Donna Vekić zauzima 69. mjesto sa 935 bodova, stepenicu niže je Antonia Ružić sa 10 bodova manje, dok je Petra Marčinko na 82. mjestu sa 837 bodova.

Janna Fett je napredovala za tri mjesta i sada se nalazi na 186. poziciji, Petra Martić drži 209. mjesto, dok je Tara Wuerth napredovala za četiri stepenice i sada je 232. tenisačica svijeta.

WTA ljestvica (5. siječnja 2026.):

  1.(1) Arina Sabalenka (Blr)        10.490 bodova
  2.(2) Iga Swiatek (Polj)            8.178
  3.(4) Amanda Anisimova (SAD)        6.287
  4.(3) Coco Gauff (SAD)              6.273
  5.(5) Jelena Ribakina (Kaz)         5.850
  6.(6) Jessica Pegula (SAD)          5.583
  7.(7) Madison Keys (SAD)            4.335
  8.(8) Jasmine Paolini (Ita)         4.236
  9.(9) Mira Andrejeva (Rus)          4.125
 10.(10) Ekaterina Aleksandrova (Rus) 3.375
 69.(69) DONNA VEKIĆ (HRV)              935
 70.(70) ANTONIA RUŽIĆ (HRV)            925
 82.(84) PETRA MARČINKO (HRV)           837
186.(189) JANA FETT (HRV)               379
209.(209) PETRA MARTIĆ (HRV)            346
232.(236) TARA WUERTH (HRV)             310...
