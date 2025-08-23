Đokovićeva izjava žestoko odjeknula regijom: Tvrdi da se Srbija nalazi na rubu građanskog rata

Novak Đoković se u New Yorku, pred srpskim novinarima, osvrnuo na odluku da se ATP u Beogradu preseli u Grčku, točnije Atenu. Već neko vrijeme se o tome naveliko spekuliralo, a prije tjedna ta informacija je dobila i službenu potvrdu. Turnir će se igrati u OAKA Areni, a mnogi smatraju da je to zbog političke situacije u susjedstvu.

- Sve što mogu reći jest da mi nismo željeli preseliti turnir, to je sve što mogu reći. Nažalost, tako je kako je...Hoće li se turnir vratiti u Srbiju? Nadam se da hoće. S naše strane uvijek postoji želja i namjera. Moj brat Đorđe, koji vodi turnir, jednostavno je bio stavljen u situaciju da se turnir mora seliti. Nadam se da će u godinama koje dolaze doći bolje vrijeme pa da se turnir vrati, možda čak i u višoj kategoriji. Beogradska publika voli tenis, a Srbija je u posljednjih dvadeset godina postala zemlja tenisa zahvaljujući svim našim uspjesima - prenosi njegovu izjavu Sportklub.

Đoković se također dotaknuo aktualnih događaja u Srbiji, a društvena i politička situacija u toj zemlji daleko su od idealne.

- Stanje u zemlji je takvo da je ljudima sport možda i posljednja stvar na pameti... Puno se toga događa, velika je tranzicija i naroda i države. Bez da ulazim u politiku – jer sam već dosta govorio o tome – nadam se da će se strasti smiriti. Situacija je eskalirala, praktički smo na rubu građanskog rata. Želio bih vjerovati da će se sve smiriti, ali zasad nema naznaka za to - izjavio je Novak.

Najbolji tenisač svijeta zahvalio se i novim domaćinima turnira u Ateni, koji ATP događaj nisu imali od 1994. godine:

- Veselimo se odlasku u Atenu, gdje su nas dočekali iznimno prijateljski. Jako su sretni što će ponovno ugostiti turnir nakon toliko godina. To je velika stvar za Grčku, koja je doduše veća od Srbije, ali slični smo mentalitetom. Obožavaju košarku, vole sport, a u tenisu imaju Cicipasa i Sakkari koji su već godinama u vrhu. Tenis im postaje sve popularniji. Turnir će se igrati u OAKA areni, koja je velika i predivna. Pratim košarku stalno i nadam se da će posjećenost biti velika - zaključio je Đoković.