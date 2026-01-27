Đoković zadao bolan udarac Vučiću. Režim je mislio da ga je utišao, ali dogodilo se suprotno

Današnje izdanje francuskog sportskog dnevnika L'Equipe na naslovnoj stranici donosi portret Novaka Đokovića uz znakovit naslov: "Popularan i uznemirujući". U opsežnoj reportaži, francuski novinari detaljno analiziraju paradoksalnu transformaciju najvećeg srpskog sportaša iz nacionalnog heroja u trn u oku vladajućeg režima. Iako se Đoković prije šest mjeseci, u ljeto 2025., pod pritiskom preselio u Grčku, tekst ističe kako je njegova popularnost u Beogradu i dalje golema, ali ga režimski mediji tretiraju kao personu non gratu zbog njegova političkog angažmana koji vlast nije mogla oprostiti.

Sve je eskaliralo nakon tragedije u Novom Sadu u studenom 2024. godine, kada je pad nadstrešnice na Željezničkoj stanici odnio 16 života i potaknuo masovne prosvjede protiv korupcije. Đoković je u prosincu iste godine javno stao uz studente, poručivši na društvenim mrežama da je "obrazovana omladina najveća snaga Srbije" i da se njihov glas mora čuti. Njegovi simbolični potezi, poput pojavljivanja na košarkaškom derbiju u majici s natpisom "Studenti su šampioni", protumačeni su kao izravan prkos narativu vlasti, koja je prosvjednike nazivala "stranim plaćenicima".

Uslijedila je brutalna medijska kampanja. Tabloidi bliski vlasti, poput Informera, pokrenuli su hajku, nazivajući ga "lažnim patriotom" i optužujući ga za izdaju. Pritisak je postao neizdrživ, zbog čega se Đoković u rujnu prošle godine službeno preselio u Atenu. Strani mediji, poput švicarskog Tagesanzeigera, njegov su odlazak opisali kao "bijeg od režima" koji ga je pokušao ušutkati. Iako se predsjednik Vučić, svjestan Novakove popularnosti, javno suzdržavao od izravnih napada, njegova medijska mašinerija radila je na sustavnoj diskreditaciji.

Režim je vjerovao da će Đokovićevim odlaskom i medijskom izolacijom "riješiti problem". Međutim, dogodilo se suprotno. Naslovnica L'Equipea stigla je kao bolan udarac i podsjetnik da se glas najvećeg tenisača svih vremena ne može ušutkati. Dok on u Australiji niže uspjehe, ostvarivši nedavno i svoju četristotu pobjedu na Grand Slam turnirima, njegov status simbola otpora iz inozemstva postao je snažniji no ikad.

Francuski list u svojoj analizi ističe ključni paradoks: čovjek koji je godinama bio najveći ambasador Vučićeve Srbije sada je, u očima vlasti, postao njezin najveći unutarnji neprijatelj. L'Equipe navodi kako je Đoković praktički izbačen iz vlastite zemlje jer režim nije mogao podnijeti da stane uz građane nakon tragedije u Novom Sadu. U tekstu se citira i beogradski umjetnik Andrej Josifovski, čiji je mural posvećen Đokoviću uništen. Na pitanje zašto je Novak postao toliko nepoželjan, Josifovski je dao jednostavan odgovor: "Oni kažu da je izabrao stranu, ali to je jedina moguća strana. Jer ovdje si ili za diktaturu ili si normalan. A on je super normalan." Upravo tu poruku, zahvaljujući Đokoviću, sada je čuo cijeli svijet.