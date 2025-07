Trijumf genijalnog i arogantnog čudaka u Zagrebu koji je zakasnio na vlastito proglašenje pobjednika

Pobjedom najboljeg igrača današnjice Magnusa Carlsena završeno je šesto izdanje zagrebačkog Grand Chess Toura, natjecanja najboljih šahista svijeta sa sponzorskim predznakom SuperUnited, zaklade koju je osnovala online kladionica Superbet. A rijetko tko se usudio kladiti protiv genijalnog 34-godišnjeg Norvežanina kojem mozak i dalje radi najbrže i koji, kako to kaže velemajstor Ivan Šarić, naprosto “bolje predviđa situacije i bolje kuži šah od konkurencije”.

A taj genijalac svojevrsni je čudak (neki će reći da je u autističnom spektru) koji je poslovično kasnio na sve mečeve pa tako i na vlastito proglašenje pobjednikom. U Zagreb je stigao netom nakon medenog mjeseca jer se u siječnju oženio. S njim je stigla i trudna mu supruga, a bio je tu i otac Henrik, koji je na jedan zahtjev za kraćim razgovorom kazao da od toga ništa jer mu sin nije dobre volje. No, kako je i sam kazao, i njegov tek solidan šah bio mu je dovoljan.

– Kad nitko drugi ne briljira, kad se nitko ne izdvaja iz skupine, i moj šah B razine obično je dovoljan za pobjedu.

Magnus izaziva snažne reakcije

Ovakva izjava isprovocirala je rasprave poklonika šaha, i to baš na Carlsenovu X profilu. Neki mu zamjeraju aroganciju:

– Ti si legenda! Ali dok misliš da možeš osvajati turnire i s B igrom, događaju se dvije stvari. Prvo, uvjeren si da drugi neće rasti. Drugo, tvoja B igra postat će tvoje normalno. A to nije dobro ni za tebe, ni za šah, igru koju toliko voliš.

Zamjerajući mu naglašenu aroganciju, jedan šahovski fan mu je poručio:

– Tvoja igra možda jest A ili B razine, ali kao osoba ti si apsolutni C Magnus.

Jedan još nezadovoljniji ljubitelj šaha čak mu je filozofski poručio:

– Greške koje čovjeka čine poniznim bolje su od postignuća koja ga čine arogantnim.

Dakako, ima i onih koji takvo Carlsenovo ponašanje opravdavaju, istovremeno zamjerajući Indijcima na njihovoj skromnosti, pa jedan ističe:

– Zašto je indijska psiha takva? Uvijek se sramote trikom “skromnosti”. Nitko ne voli arogantnog idiota, ali ako ste neosporno najbolji u svom području, arogancija nije samo opravdana, već je i uvjet da se to nastavi.

Za razliku od spomenutog gospodina, nama se indijska “uzemljenost” sviđa. Imali smo je priliku doživjeti u razgovoru sa svjetskim prvakom Gukeshom, ali i u neformalnoj priči s njegovim ocem, kirurgom otorinolaringologije koji se ovako branio od službene izjave.

– Čujte, ja vam se u vrhunski šah ne razumijem pa je bolje da ništa o tome ni ne govorim. Ja sam samo podrška svom sinu i putovat ću s njim dok god on to bude htio – kazao nam je gospodin Rajinikanth, pohvalivši usput organizaciju zagrebačkog turnira.

A za to su vrlo zaslužni čelni operativac organizacije Marin Marušić te direktor turnira Zlatko Klarić, bez čijeg prijateljstva s Garijem Kasparovim, pokretačem Grand Chess Toura, ne bi ni bilo ovog turnira u Zagrebu.

A gostoljubivost hrvatskih domaćina hvalio je i Wesley So, 31-godišnji Filipinac s američkom putovnicom, koji je, za razliku od Gukesha, doputovao s majkom (Lotis) koja nam je objasnila da se ona ne rukuje s ljudima kod upoznavanja. No, zato nam je njezin ljubazni (posvojeni) sin kazao:

– Meni je ovo treći put da sam na ovom turniru drugi, a bio sam to i lani i 2019., kada se igralo u klasik formatu. Sjajno je što igramo u hotelu u kojem smo odsjeli pa uopće ne moramo izlaziti na ljetnu vrevu.

Filmska priča napuštenog klinca

Wesley So u jednom je trenutku bio čak i drugi igrač svijeta, a iza njega je filmska priča o tome kako su ga roditelji napustili. O tome je jednom za chess.com kazao:

– Nitko u obitelji nije mislio da mogu biti vrhunski šahist. Majka je željela da budem računovođa, a ja sam htio napustiti školu i postati šahovski profesionalac. Na kraju su roditelji napustili Filipine i emigrirali u Kanadu kada sam imao 16 godina. Ja sam ostao sam u nekom stančiću nacionalnog šahovskog saveza u kojem često nije bilo ni struje. Preživljavao sam sve dok nisam dobio stipendiju na američkom koledžu Webster. Na kraju sam dobio američko državljanstvo.

Priča je to koja zaslužuje i detaljniju obradu, baš kao i strast s kojom šahovsku filateliju i memorabiliju skuplja Zdenko Krištafor, umirovljeni profesor s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. A on nam se pohvalio s omotnicom na kojoj ima potpise 11 svjetskih prvaka. Do ovog turnira imao ih je deset, a onda je stigao i onaj najnovijeg prvaka Gukesha, koji se tako pridružio potpisima Ewea, Smislova, Petrosjana, Botvinika, Talja, Spaskog, Karpova, Kasparova, Ananda i Carlsena.