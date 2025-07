Gukesh opet pobijedio Carlsena, odlični Šarić izborio svih šest remija

Spektakularan je bio završetak drugog dana šestog SuperUnited Croatia Grand Chess Toura. U šestom krugu dijela turnira u kojem se igra ubrzani (rapid) šah suočili su se najbolji šahist današnjice, 34-godišnji Magnus Carlsen i aktualni svjetski prvak, 19-godišnji Gukesh Dommaraju.

A taj meč dodatno zanimljivim, pored spomenutih naslova, učinila je Carlsenova reakcija nakon poraza od prije mjesec dana protiv istog suparnika u norveškom Stavangeru. Partiju u kojoj je ostvario prednost Norvežanin je izgubio zbog nesmotrena poteza u samoj završnici pa je opalio šakom po stolu.

- U 99 slučajeva od 100 ja bih ovu partiju izgubio. Nije to idealan način da se pobijedi no uzet ću to - kazao je tada Gukesh ne zamjerajući Carlsenu na reakciji:

- I ja sam puno puta udario šakom o stol.

No, ta Carlsenova reakcija postala je viralna. I ona je uz Kasparovljevu šalu da za Zagreb mora nabaviti čvršće stolove, bila sjajna najava za njihov sljedeći dvoboj koji se dogodio ovog četvrtka u glavnom hrvatskom gradu. A tu se pak dogodilo da se Carlsen "previše trudio uzvratiti" Gukeshu pa je opet izgubio. Tako su, barem, komentirali neki od hrvatskih očevidaca tog "megdana".

- Meni se čini da je Carlsen forsirao pobjedu, a forsirati protiv igrača poput Gukesha nije bilo mudro. Nije imao takvu razliku da bi mu se ispatilo forsirati. Kao Napoleon koji je svoje poraze sažeo sa "forsirao sam". Osim toga, ići na osvetu u šahu obično ne završi dobro. Osim toga, Gukesh je u naletu, bila mu je to peta uzastopna pobjeda u turniru - kazao nam je glavni tajnik Šahovskog kluba Sesvete Radoslav Dumančić.

Evo kako je tu partiju prokomentirao direktor zagrebačkog turnira Grand Chess Toura velemajstor Zlatko Klarić.

- Carlsen je aktualni svjetski prvak u rapidu i blitzu, formatima koji se igraju u Zagrebu i da je po rejtingu Gukesh u rapidu tek deveti na ovom turniru. Premda je u njihovim rejtinzima velika razlika, već sada je vidljivo da je Gukesh pojačao svoju igru u rapidu. S druge strane, Carlsen kasni na partije i tako si, svjesno ili nesvjesno, diže adrenalin dok smo Gukesha vidjeli kako prije partije zatvara oči i očito koristi tehnike za kontrolu emocija i adrenalina. To su dvije suprotnosti u pristupu. Carlsen ima kolosalno znanje i iskustvo a Gukesh je neizmjerno talentiran. Nakon otvaranja Carlsen je izašao jasno bolji a onda je odigrao loš 23. potez nakon čega je Gukesh vješto izjednačio poziciju. Potom je Carlsen na 35. potez potrošio dragocjene minute a upravo ta je taj potez i uveo u nepopravljive probleme.

Uz devet pretrpljenih poraza u dosadašnjim mečevima, Gukeshu je ovo bila četvrta pobjeda koja ga je vinula u turnirsko vodstvo. A na toj ljestvici jako dobro se drži naš najbolji šahist Ivan Šarić koji je, uz drugoplasiranog Poljaka Dudu, jedini neporaženi sudionik turnira. Točnije, Šarić je jedini izborio šest remija i uoči trećeg dana natjecanja u rapidu drži peto mjesto.