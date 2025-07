Ivan Šarić remizirao s dvojicom najboljih šahista današnjice

Nakon što je u prva dva dana ostvario pet pobjeda u nizu, trećeg dana zagrebačkog turnira Grand Chess Toura, Gukesh Dommaraju izborio je dva remija (Giri, Šarić) i pobjedu (Wesley So) te tako pečatirao pobjedu u dijelu natjecanja u kojem se igrao ubrzani (rapid) šah.

U međuvremenu, najbolji šahist današnjice Magnus Carlsen izborio je pobjedu protiv lanjskog pobjednika turnira Fabiana Caruane i dva remija (Abdusattorov, Giri) što ga je pozicioniralo na treće mjesto - s četiri boda zaostatka za vodećim Gukeshom. A upravo za njega je Carlsen, prije turnira, kazao da mu je ubrzani šah slabiji dio igre i da će biti jedan od slabijih sudionika turnira.

No, dogodilo se upravo suprotno i Gukesh dominira turnirom te je pomalo frustriranog Carlsena "prisilio" na sljedeću izjavu:

- Iskrenuo, trenutačno uopće ne uživam u igranju šaha. Jednostavno, dok igram, ne osjećam tijek partije. Stalno oklijevam i trenutačno mi ne ide dobro. Za razliku od Gukesha kojem ide nevjerojatno dobro. Dug je još put pred nama no pobijediti u pet mečeva zaredom u ovakvoj konkurenciji nije mala stvar.

Sve to ponukalo je pak Garija Kasparova, najvećeg šahista svih vremena, da se zapita sljedeće:

- Ovo nije samo drugi poraz od Gukesha u nizu, ovo je uvjerljiv poraz. To nije čudo u kojem se Gukesh okoristio velikim pogreškama suparnika. Ne, ovo je bila prava borba i Magnus je izgubio. Gukeshova otpornost podsjeća me na računala a ako protiv njega izgubiš koncentraciju, gotov si. A Gukesh je igrač kojeg u istoj partiji moraš više puta pobijediti.

A igrač koji je, unatoč tek 62. mjestu na FIDE rang-listi, ostao nepobijeđen u dvobojima s dvojicom vodećih šahista današnjice (jedan je prvi na rejting listi a drugi službeni svjetski prvak) jest naš Ivan Šarić (34). Kad smo ga zapitali koju partiju od ove dvije smatra kvalitetnijom, rekao je:

- Kvalitetnija je partija bila s Carlsenom. Doduše, i ova s Gukeshom je bila borbena. Bila je jednaka partija. Zapravo, ja sam bio slabiji cijelo vrijeme pa sam se poravnao no već smo obojica bili na sekundama do isteka partije i u toj brzini nisam našao rješenje za pobjedu. Da sam imao koju minutu više, vjerojatno bih našao, no bilo je premalo vremena da išta u toj brzini uspijem.

Kada sat s predviđenih 25 minuta, plus dodaci od 10 sekundi za svaki potez, svede šahiste na posljednju minutu, koliko su oni tada prisiljeni igrati instinktivno.

- Ovisi o poziciji, zahtijeva li više točan račun ili instinkt, je li pozicija dinamična ili statička.

Sa sedam remija i samo dva poraza, u najjačoj svjetskoj konkurenciji, Ivan zacijelo može biti zadovoljan.

- Trećeg dana baš i ne ali s cijelim rapidom sam dosta zadovoljan. Protiv Pragga sam u jednom potezu izgubio poziciju, s Caruanom od normalne pozicije je bilo odmah gotovo. Najbliži pobjedi sam bio protiv Abdusattorova a imao sam i dosta dobre pozicije protiv Dude. Protiv Girija nisam ni shvatio da bolje stojim - kazao je Šarić kojem, kao i preostaloj devetorici sudionika turnira, predstoje dva dana brzopoteznog šaha (na pet minuta i dvije sekunde za svaki potez) u kojem se za pobjedu dobija jedan bod a za remi pola.

Nakon devet odigranih ubrzanih partija (rapid) poredak je sljedeći: 1. Gukesh 14 bodova, 2. Duda 11, 3. Carlsen 10, 4. Praggnanandhaa 9, 5. Caruana 9, 6. Giri 8, 6. Firouzja 8, 6. So 8, 9. Šarić 7, 10. Abdusattorov 6.